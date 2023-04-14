Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başlamış durumda. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar ise arefe gününün de tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 20 Nisan arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte konuya dair bilgiler haberimizde...