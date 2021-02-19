Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Son iki aydır her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını merak edip araştıranlar bu soruların cevabını sorguluyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Korona virüsü tedbirleri nedeniyle yarın 20 Şubat tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Saat 10.00 ile 17.00 arasında ise market, manav ve kasap alışverişi için dışarı çıkılabilecek. Öte yandan sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayıp 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF?

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak bazı iş kolları kısıtlamadan muaf tutulacak.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.