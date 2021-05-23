Haziran ayında 120 milyon doz Biontech aşısının geleceğinin açıklanması üzerine gözler Covid-19 aşı takvimine çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 yaş üstü aşı ne zaman? sorusunun cevabını verdi. İşte 20 yaş üstü aşı tarihi...

20 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayı itibariyle aşılama işlemlerinin büyük ölçüde çözüleceğini duyurdu. Haziran ayında 120 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini açıklayan Fahrettin Koca, "30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız. Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" dedi.

Aşılama sürecinin hız kazanmasına bağlı olarak kısıtlamaların kalkacağının altını çizen Fahrettin Koca, BioNTech aşısının ilk dozunda %78 oranında bir koruma sağladığını hatırlattı.