İlişkiler üzerine oldum olası tartışılan konuların başında gelen bir soru; "Arkadaştan sevgili olur mu?"

Bu konu üzerine zaman zaman yapılan anketlerde şu iki sonuç çıkar; "Asla, arkadaşımla ilişki yaşayamam" ve "Çok da güzel olur. Çünkü onun bütün özelliklerini, beğenilerini, takıntılarını, hayat görüşünü, kısacası kişiliğini iyi bildiğim için arkadaşımla temeli sağlam bir aşk ilişkisi kurabilirim."