HABERTURK.COM

Kendisini 'Kedi Çobanı' olarak tanımlayan Yasemin Açık (38) hayatını sokak hayvanlarına ve kedilerine adadı. Onlarla birlikte yaşayan Açık'ın derdi de sevinci de hayvanları.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin merkez Toroslar ilçesi Güneykent Korukent Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Açık, hayatını sokak hayvanlarına adadı. Can dostların 'Yasemin ablası', 18 yaşında başladığı hayvan sevgisi yolculuğunu onlarla sürdürüyor. Annesine ait dubleks villayı tamamen hayvanların yaşam alanına çeviren Yasemin Açık, 70 kedi ve 3 köpek ile yaşamını sürdürüyor. Evini hayvanlar için barınağa dönüştüren Açık, 7 yıl önce hayatına giren felçli bir kedi ile tamamen yeni bir döneme girmiş.

'YARDIMLAR ALARAK KENDİMİ GELİŞTİRDİM'

Bir veterinerde kafeste gördüğü felçli kediyi hiçbir deneyimi olmamasına rağmen aldığını söyleyen Açık, "Kedi çok kötü durumdaydı. Ben hep sokak beslemesi yapıyor ve barınaklara gidiyordum ama böyle bir algım yoktu, engelli hayvan bilincim yoktu. Baktım hayvan perişan durumda. Ya dedim demek ki bunlar barınaklarda, sokaklarda falan çok kötü şekilde ölüyorlar, biri bir şey yapmalı bu hayvanlar için. Ondan sonra yavaş yavaş işte veterinerinden biraz eğitim aldım, biraz işte tecrübeli gönüllülerden yardım alarak kendimi geliştirdim. Ondan sonra bakmaya başladım bu çocuklara" dedi.

'FELÇLİLERİN DİĞER KEDİLERDEN BİR FARKI YOK'

Evinde baktığı 24 engelli kedinin, diğer kedilerden bir farkının olmadığını vurgulayan Açık, sadece diğerlerine nazaran özel bir bakıma ihtiyacı olduğunu ifade etti. Felçli kedilerinin tuvaletlerini her gün yaptıran Açık, "Özel mama ve bakım ihtiyaçları oluyor, onun dışında diğer kedilerden farkı yok. İyi mama yemeleri gerekiyor, iyi bakım gerekiyor, bu da belli bir külfet yaratıyor. Bunu da işte bu kedileri gönderen gönüllü arkadaşlar destek oluyorlar bana ya da bazı hayvansever arkadaşlar mamalarını gönderiyorlar bu çocukların, bebek bezi alan var, ıslak mendil alan var. Ben bakımlarını üstlendim bu çocukların. Bütün manevi yüklerini üstlendim. Mamalarını, bezlerini, ıslak mendillerini, özel ihtiyaçlarını da el birliğiyle karşılıyoruz hepimiz" diye konuştu.

'HAYVANLAR SAKAT KALINCA DEFOLU MUAMELESİ YAPILIYOR'

Felçli kedilerin büyük çoğunluğunun yüksekten düşme sebepli olduğunu aktaran Açık, trafik kazalarının yanı sıra apartmanlarda yüksek yerlerde bakılan hayvanların, ihmalsizlik sonucu pencereden düşerek sakat veya felçli kaldıklarını söyledi. Cins kedilerin satın alınıp sakat kaldıklarında sokağa atılmasından yakınan Açık, şöyle devam etti:

"Orijinal siyam kedim, orijinal Ankara kedim, orijinal İran kedim var. Bunlar hep safkan hayvanlar. Hatta birkaçı da parayla alınmış hayvanlar. Ama aşağı düşünce artık defolu hayvan kategorisine girdikleri için bana geldiler bir şekilde. Geçen Samsun'dan geldi bir aile. Özel araba tuttular, kaç bin lira para verip İran ve Siyam Kedisi'ni gönderdiler bana. Felçliler diye gönderiyorlar. İran kedisinin adı Bulut, sahibi 3 bin liraya alıyor, 8 aylıkken felç kalıyor. Onu bana gönderdiler ve yeni kedi satın aldılar. Böyle gönderenlerden bana mama desteğinde bulunan oluyor ama bazıları kediyi gönderiyor sonra beni engelliyor mesela.

BEN KEDİ ÇOBANIYIM

Biraz da bana muhtaç olduklarını bilmek beni incitiyor ama sadece biraz kaliteli yaşasınlar istiyorum. Fazla sıcağa veya fazla soğuğa maruz kalmadan, itilip kakılmadan, hak ettikleri gibi yaşamalarını istiyorum. Onurlu bir şekilde yaşatıp o şekilde yolcu etmek istiyorum. Başka da bir isteğim yok."

AYLIK 150 KİLO MAMA

Sokaktaki ve evdeki kedilere aylık 150 kilo mama gittiğini söyleyen Açık, ortalama mama masrafının 4 bin lira olduğunu dile getirdi. Sokaktaki ve evdekilere ekonomik mama veren Açık, evdeki hasta ve engelli kedilere özel mama aldığını ifade etti. Mamanın yanı sıra, ıslak mendil, bebek bezi, veteriner masraflarının da olan Açık’ın sadece bu ayki veteriner borcu 7 bin 780 TL. Maddi olarak kendini çevirebilecek durumda olduğunu söyleyen Açık, bu konuda şunları söyledi:

"Fakat bu çocukların çok ihtiyacı var. İyi mama yemeleri gerekiyor, iyi bakım gerek, yor, bu da belli bir külfet yaratıyor. Kedileri bana gönderen gönüllü arkadaşlar destek oluyorlar ya da bazı hayvansever arkadaşlar mamalarını gönderiyorlar. Ben bakımlarını üstlendim bu çocukların. Bütün manevi yüklerini üstlendim. Mamalarını, bezlerini, ıslak mendillerini, özel ihtiyaçlarını da el birliğiyle karşılıyoruz hepimiz."