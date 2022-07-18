200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla alan üniversite bölümleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. YKS sonuçlarının ardından adaylar için en zorlu süreç olan üniversite tercih işlemleri başlayacak. Bu doğrultuda, sınav puanına paralel olarak üniversite bölümleri de araştırılmaya başlandı. Peki, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla alan üniversite bölümleri neler? İşte, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla alan 2 yıllık - 4 yıllık üniversite bölümleri listesi...