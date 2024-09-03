200'er yıla yakın hapis istemi! Talu çifti için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu 5 Ocak tarihinde “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Celal Başkal tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin “Var Böyle Tipler Organizasyon Nakliye Bilişim Hizmetleri” adı altında şirket kurduğu belirtildi. Bu şirket üzerinden reklam organizasyonu yaptığı ve reklam organizasyonu üzerinden elde edecekleri gelirleri sisteme para yatıran kişilere dağıtacaklarını vadettikleri tespit edildi.

REKLAM SAADET ZİNCİRİ KURDULAR Şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine (Saadet zincirine) dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti.

"DOLANDIRICILIK KASTIYLA HAREKET ETMEDİK" Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, Beril Talu’nun “Biz dolandırıcılık kastıyla hareket etmedik. Kimseye reklam şirketinde ortaklık teklif etmedik sadece borç para aldık. Tehdit edildiğimiz için yurt dışına çıktık” şeklinde kendini savunduğu hatırlatıldı. MASAK raporuna da dikkat çekilen iddianamede şüphelilerin banka hesap giriş ve çıkışlarının müşteki beyanlarıyla uyumlu olduğu belirtildi. REKLAM