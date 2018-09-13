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46. Ruhlarin Kaçışı (Sen to Chihiro no Kamikakushi)

IMDb Puanı: 8,6

Chihiro ve ailesi yeni bir kasabaya taşınırlar. Yolculuk esnasında gördükleri tünelden geçtiklerinde fantastik bir dünyanın içinde olurlar. Ancak bu dünyada yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Chihiro ailesini kaybetmiştir ve babasını bulmak için büyük bir maceraya atılacaktır.