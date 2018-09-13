Animasyon filmlerinin çocuklar için olduğunu düşünenlerdenseniz bu haberimiz size! İşte IMDb verilerine göre 2000'den sonra yayınlanan en iyi animasyon filmleri...
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1. Sünger Bob Kare Pantolon (The SpongeBob SquarePants) IMDb Puanı: 7,0 Bikini Bottom kasabasında işler değişmek üzeredir. Kral Neptün'ün tacı çalınmıştır ve Sünger Bob duruma el atarak dostu Patrick ile olayı araştırmak için Kabuk Şehir'e doğru yola çıkar.
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2. Tavuklar Firarda (Chicken Run) IMDb Puanı: 7,0 Yumurtadan kesildikten sonra çiftlik sahibi tarafından kesilmeye başlanan tavuklar kaçmak için plan yaparlar. Bir sansardan yardım alan tavuklar bir uçak yaparak kaçmaya başlarlar.
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3. Buz Devri 3 - Dinozorların Şafağı (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) IMDb Puanı: 7.0 Serinin 3. filminde kahramanlarımız bu sefer de dinozorlarla mücadele edecektir. Manny ve Elli yavrularının doğmasını beklerken, Miskin Sid ise dinozor yumurtalarından çıkan yavrularla kendisine bir aile kurar ancak işler pek yolunda gitmeyecektir.
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4. Cars (Arabalar) IMDb Puanı: 7,1 McQueen, Piston Kupası'nı almayı hedeflemektedir ve yolunu kaybederek Radyatör Kasabası'na gider. Orada Sally isimli bir arabaya aşık olur. Taşıyıcı bir kamyon tarafından yarışa götürülen McQueen'i kötü bir sürpriz beklemektedir.
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5. Cesur (Brave) IMDb Puanı: 7,1 Aynı zamanda iyi bir okçu olan prenses Merida, babası Kral Fergus ve annesi Elinor ile krallıkta yaşamaktadır. Merida bir gün krallık tarafından kutsal sayılan bir geleneğe karşı çıkar ve bu hareketi krallığı yok olmanın eşiğine getirecektir.
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6. Prenses ve Kurbağa (The Princess and the Frog) IMDb Puanı: 7,1 Genç ve güzel prenses Tiana, prens olduğu günlere dönmek isteyen kurbağaya acır ve onu öper. Ancak bu öpücük beklenen sonucu vermez aksine prenses Tiana kurbağaya dönecektir.
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7. Otel Transilvanya IMDb Puanı:7,1 Otel sahibi Kont Drakula'nın, kızının 118. doğum günü için davet verir. O sırada oteli gezmek için gelen Jonathan isimli genç de bu davette yerini alır. Drakula, otelde bir insanın da bulunduğunu kimsenin anlamaması ve kızının bu gence aşık olmaması için elinden geleni yapacaktır.
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8. Kung Fu Panda 3 IMDb Paunı: 7,1 Panda Po, tam bir kung fu hayranıdır ancak bu spor için pek de elverişli sayılmaz. Fakat bir gün özel bir iş için görevlendirilince efsanevi kung fu dünyasına adım atmış olur.
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9. Özgür Ruh (Spirit: Stallion of the Cimarron) IMDb Puanı: 7,1 Spirit isimli özgür ruhlu bir at, Vahşi Batı'ya yolculuğa çıkmıştır ve burada Rain isimli güzel bir kısrakla karşılaşır. Karşılaştığı bu ata aşık olan Spirit'in tüm yetenekleri oldukça kısa bir zamanda Vahşi Batı'da yayılar ve Spirit bir efsane haline gelir.
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10. Karanlığı Taramak (A Scanner Darkly) IMDb Puanı: 7,1 Dedektif Bob Arctor, büyük bir uyuşturucu satıcısına ulaşmaya çalışmaktadır. Ancak Bob, zaman geçtikçe kendini kaybetmeye başlayarak bazı şizofrenik davranışlarda bulunmaya başlar ve bir takım testlere girer. Sonucunda tek kişiye ait farklı kimlikler bulunacaktır.
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11. Shrek 2 IMDb Puanı: 7,2 Shrek ile Prenses Fiona balayından döner ve Fiona'nın ailesi tarafından yemeğe davet edilirler. Eşek ile beraber saraya doğru yolan çift için tüm hazırlıklar sürerken Kral ve Kraliçe de heyecan içinde kızlarını ve damatlarını beklemektedirler. Ancak damatlarının dış görünüşü pek de bekledikleri gibi çıkmayacaktır.
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12. Crood'lar (The Croods) IMDb Puanı: 7,2 Deprem sonrası yaşadıkları mağaraları yıkılan Crood'lar yeni bir yere taşınmak zorunda kalırlar. Taşınma yolculukları sırasında pek çok macera ile karşılaşacak olan Crood ailesi bilinmedik bir dünya ile karşılaşacaklardır.
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13. Lilo & Stitch IMDb Puanı: 7,2 Popüler uzaylılardan biri dünyaya iner ve Lilo isimli bir kızla karşılaşır. Lilo bu yaratığı başta köpek yavrusu zanneder ve Stitch ismini verir. Oysa Stitch, başka bir gezegene aittir ancak buna rağmen dünyalılar tarafından sevilecektir.
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14. Kung Fu Panda 2 IMDb Puanı: 7,3 Kung Fu ekibi Kızgın Beşli, Çin'i ve Kung Fu'yu bitirmek isteyen bir adamla mücadele vermektedir. Çin'e doğru yola çıkan ekipte bulunan Po, Kung Fu'yu bitirecek olan silahı yok etmek için esrarengiz güçlerini ortaya çıkarmalıdır.
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15. Efsane Beşli (Rise of the Guardians) IMDb Puanı: 7,3 Kara isimli kötü bir ruh insanlığın umutlarını yok etmek için dünyaya hakim olmaya çalışır. Kuzey, Diş Perisi, Uyku Perisi, Paskalya Tavşanı ve Jack Froust'tan oluşan ölümsüz ekip de güçlerini birleştirerek bu ruhu yenmeye çalışacaktır.
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16. Şaşkın İmparator (The Emperor's New Groove) IMDb Puanı: 7,3 Kendini oldukça beğenmiş olan imparator Kuzco, doğum gününde sadece kendi kullanabileceği bir su parkı yaptırmaya karar verir ve ülkede bulunan bir köyü su parkına dönüştürmek ister. En yakınlarında bulunan Yzma'yı kovduğunda, Yzma imparatordan intikam alamaya karar verir.
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17. Sevimli Canavarlar Üniversitesi (Monsters University) IMDb Puanı: 7,3 Ayrılmaz ikili James ve Mike'ın henüz dost olmadan önceki günlerine gidiyoruz. Film, aslında tanıştıkları ilk zamanlarda pek iyi anlaşamayan ikilinin zamanla sıkı bir dostluğa dönüşen hikayelerini konu ediniyor.
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18. Ölü Gelin (Corpse Bride) IMDb Puanı: 7,4 1800'lü yıllarda yaşayan Victor Van Dort ile Victoria Everglot nişanlanırlar. Düğün provası sırasında Victor bir korulukta bir iskeletin parmağındaki yüzüğü kendi parmağına takar ve işler değişir. Ölü gelin Emily ile evlenmiş olur.
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19. Simpsonlar: Sinema filmi (The Simpsons Movie) IMDb Puanı: 7,4 Ailenin en sakar üyesi Homer, büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Çalıştığı fabrikanın yakınlarındaki nehre, zararlı bazı maddelerin dökülmesine yol açar ve işinden kovulur. Ancak kasabadaki insanların hayatı da tehlike altındadır.
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20. Ice Age (Buz Devri) IMDb Puanı: 7,5 Buzul çağının yaşandığı dünyada bir araya gelen mamut, kaplan ve rakun zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalışırlar. Bu üç hayvanın tek amacı ise buldukları küçük bebeğin hayatını kurtarmaktır.
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21. Karlar Ülkesi (Frozen) IMDb Puanı: 7,5 Elsa ve Anna, oyun oynarlarken Anna yaralanır ve Kral ve Kraliçe onu büyü yapan cücelerin yanına götürür. Cüceler Anna'yı iyileştirirler fakat Elsa ile ilgili anıları da silinmiştir. Yıllar sonra Anna ve Elsa'nın kavgaları sonucu herkes Elsa'nın güçlerini öğrenir ve Elsa ülkeyi terk etmek zorunda kalır.
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22. Wallace ve Gromit Yaramaz Tavşana Karşı (The Curse of the Were-Rabbit) IMDb Puanı: 7,5 Kahramanlarımız evlerinin bahçesine dadanan tavşanlarla baş etmek için Anti Pesto adında bir ekip kurarlar. Yıllık Sebze Yarışması'na kısa bir zaman kalmışken yetiştirdikleri sebzelere zarar veren bir varlığın da peşine düşmüşlerdir.
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23. Hz. Muhammed: Son Peygamber (Muhammad: The Last Prophet) IMDb Puanı: 7,6 Son peygamber Hz. Muhammed'in hayatını ele alan film, Mekke'nin içinde bulunduğu durumdan, Hz. Muhammed'in peygamberlik görevine başladığı zamanları ve tüm dünyayı etkileyen mesajın yayılmasını konu ediniyor.
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24. Küçük Deniz Kızı Ponyo (Gake no ue no Ponyo) IMDb Puanı: 7,7 Sevimli Japon balığı Ponyo'nun en büyük isteği insan olmaktır. Bu isteği sebebiyle çeşitli maceralara atılan Ponyo, beş yaşında bir erkek çocuğu ile tanışır ve arkadaş olurlar. Bu arkadaşlık Ponyo'nun hayallerine kavuşmasına yardımcı olacaktır.
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25. Coralin IMDb Puanı: 7,7 Yeni taşındıkları evlerinde ailesi tarafından ihmal edilen ve canı sıkılan Coraline, bir gün gizli bir kapı bularak buradan içeri girer. Orada değişik bir hayat olduğu görür. İnsanların gözleri yerinde düğmeler vardır ve aileler çocukları ile çok ilgilidir. Ancak Coraline burada bir tuzak olduğunu çok geçmeden fark edecektir.
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26. The Secret of Kells (Büyülü Kitap) IMDb Puanı: 7,7 Vikinglerin düzenlediği saldırılardan korunmak üzere baş rahip Brendan, şehrin güvenliği için bir sur yapmak istemektedir. Ancak burada yaşayan halk, kurtuluşu Book of Kells kitabında görmektedir.
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27. Despicable Me (Çılgın Hırsız) IMDb Puanı: 7,7 Gru'nun en büyük isteği Ay'ı ele geçirmektir. Banliyönün en bakımsız ve kötü evlerinden birinde yaşayan Gru, küçük köleleri ile birlikte Ay'ı ele geçirmek için planlar yapmaktadır. Üç yetim Margo, Edith ve Agnes, Gru ile karşılaştıklarından onun potansiyel bir baba adayı olduğunu fark ederler.
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28. Sita Blues Söylüyor (Sita Sings the Blues) IMDb Puanı: 7,7 Tanrıça Sita, uzun süredir sürgünde olan kocası Rama'yı ararken Sri Lanka Kralı tarafından kaçırılır. Nina ise kocasının iş için gittiği Hindistan'da Nina'dan boşanmaya karar vermesi ve bunu posta yoluyla bildirmesi üzerine evliliğini kurtarmak için mücadeleye girecektir.
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29. 6 Süper Kahraman (Big Hero 6) IMDb Puanı: 7,8 Robot tasarımcısı Hiro, kendini bir suç örgütünün içinde bulur. Bu örgütün amacı yüksek teknolojili San Fransokyo kentini yok etmektir. Hiro, en yakın arkadaşı Baymax ile şehri kurtarmak için orduya katılacaktır.
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30. Belleville'de Randevu (Les triplettes de Belleville) IMDb Puanı: 7,8 Bisiklet delisi Champion, babaannesi tarafından ünlü bisiklet yarışı Tour de France'a hazırlanır. Yarış sırasında iki gizemli adam, Champion'u kaçırır. Madame Souza ve köpeği Bruno, Champion'u bulmak için Belleville'ye giderler.
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31. Shrek IMDb Puanı: 7,9 Yeşil dev Shrek, yalnızlıktan sıkılmıştır ve kendisi gibi bir yaratık bulmak istemektedir. Güzel prenses Fiona ile tanışır ve aralarında duygusal bir ilişki başlar. Ancak Shrek ne kadar çirkinse Fiona da o kadar güzeldir ve oldukça tuhaf bir ilişki başlamak üzeredir.
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32. Ratatuy (Ratatouille) IMDb Puanı: 8,0 Şişman fare Remy'nin en büyük hayali aşçı olabilmektir. Bu hayali için yola çıkan fare, Paris'e gider ve kendini şehrin en iyi restoranında bulur. Tüm yeteneklerini sergilemek isteyen Remy'nin işi farelerden tiksinen insanlarla oldukça zordur.
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33. İnanılmaz Aile (The Incredibles) IMDb Puanı: 8,0 Bob Parr, dünyadaki kötülüklerle mücadele ederek insanları kötü şeylerden korumaya çalışır. Ancak bir süre sonra bu yorucu hayattan sıkılır ve ailesi ile birlikte daha sakin bir hayata geçerler. Fakat bu hayattan da sıkılan Bob Parr'ı gizli bir görev beklemektedir.
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34. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia) IMDb Puanı: 8,0 Zootropolis, pek çok hayvanın içinde yaşadığı oldukça büyük bir şehirdir. Polis memuru Judy Hopss ise böylesi bir yerde polis olmanın çok zor olduğunu fark eder. Ancak kendini ispatlayabilmek için numaracı tilki Nick Wilde ile oldukça önemli bir olayı çözmeye çalışacaktır.
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34. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia) IMDb Puanı: 8,0 Zootropolis, pek çok hayvanın içinde yaşadığı oldukça büyük bir şehirdir. Polis memuru Judy Hopss ise böylesi bir yerde polis olmanın çok zor olduğunu fark eder. Ancak kendini ispatlayabilmek için numaracı tilki Nick Wilde ile oldukça önemli bir olayı çözmeye çalışacaktır.
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36. Persepolis IMDb Puanı: 8,1 Marjane'nin ailesi Şah iktidarının düşmesi sebebiyle oldukça umutludur. Oldukça zor zamanlardan sonra artık daha demokratik bir yaşama kavuşacaklarını düşünen İran halkının beklentileri maalesef gerçek olamayacaktır.
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37. Finding Nemo (Kayıp Balık Nemo) IMDb Puanı: 8,1 Palyaço balığı olan Marlin, eşinin ölümünden sonra oğlu Nemo için endişelenmektedir. Ancak oğlunun okula gidip eğitim görmesinin zamanı gelmiştir. Marlin'in korktuğu olur ve Nemo okulda arkadaşları ile oynadığı sırada kaybolur.
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38. Mary ve Max IMDb Puanı: 8,1 Mary, yoksul bir ailesi olan, sekiz yaşındaki yalnız bir kız çocuğudur. Küçük kız Avustralyalı bir savaş gazisi ile mektuplaşmaktadır. Mary bir gün New York'ta yaşayan Max Jerry Horowitz isimli bir adama mektup yazmaya başlar. Ruhsal problemleri olan Max isimli bu adam, Mary'nin mektubunu alır ve cevaplar.
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39. Monsters, ınc (Sevimli Canavarlar) IMDb Puanı: 8,1 Canavarlar, yaşamak için insanlara muhtaçtır. Yaşadıkları Canavarlar Dünyası isimli yerde insanları korkutarak enerji toplamaktadırlar. Ancak dünyalarına küçük bir kız geldiğinde olaylar değişmeye başlayacaktır.
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40. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? (How to Train Your Dragon) IMDb Puanı: 8,1 Cressida Cowell'ın kitabına dayanan film, ejderhalarla savaşılan Berk adasında yaşayan bir Vikingli gencin başından geçenleri anlatıyor. Yaklaşan Kabul Töreni, onun kendisini kanıtlaması için tek şansıdır. Ancak yaralı bir ejderha ile karşılaştığında işler değişecektir.
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41. Ters Yüz (Inside Out) IMDb Puanı: 8,2 Riley, babasının yeni işi sebebiyle taşındıkları yeni evlerinde mutlu değildir ve yeni bir hayat onu beklemektedir. Riley'in zihninde yer alan ve ona yön veren duyguları yeni hayatında ona yardımcı olmaya çalışırken beklenmedik olaylarla karşılaşacaktır.
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42. Yukari Bak (Up) IMDb Puanı: 8,3 Maceracı Ellie’nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Arkadaşı Carl ise tam aksine sessiz, sakin biridir ve arkadaşının tek isteğini gerçekleştirebilmek ister. Yıllar sonra Ellie ölümle burun buruna geldiğinde Carl onun hayalini gerçekleştirebilmek için elinden geleni yapacaktır.
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43. Oyuncak Hikayesi 3 (Toy Story 3) IMDb Puanı: 8,3 Andy, üniversite eğitimi için şehir dışına çıkacaktır ve oyuncakları da bu durumdan oldukça endişelidirler. Andy giderken yanına Woody'i alır ve Buzz'u da çöp poşetinin içinde tavan arasına koyar. Artık istenmediklerini düşünen oyuncaklar ise kaçmaya çalışırlar. Woody, ortadaki yanlış anlaşılmayı gidermek için diğer oyuncakları ikna etmeye çalışacaktır.
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44. Wall- e IMDb Puanı: 8,4 Günümüzden çok uzak bir gelecekte geçen filmde Dünya, aşırı şekilde kirletilmiştir ve insanlar başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Dünyayı çöplerden temizleme işi de Wall-e isimli bir robota verilmiştir. Kendine yeni bir dünya oluşturan Wall-e'nin yalnızlığı yine robot olan Eve'nin gelmesiyle son bulacaktır.
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45. Coco IMDb Puanı: 8,4 12 yaşındaki Miguel, Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'un çok büyük hayranıdır ancak gitarist Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel'in onunla tanışma imkanı artık yoktur. Miguel bir gün müzisyenin gitarını bulur ve gitarı çaldığında kendini bir anda Ölüler Diyarı'nda bulacaktır.
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46. Ruhlarin Kaçışı (Sen to Chihiro no Kamikakushi) IMDb Puanı: 8,6 Chihiro ve ailesi yeni bir kasabaya taşınırlar. Yolculuk esnasında gördükleri tünelden geçtiklerinde fantastik bir dünyanın içinde olurlar. Ancak bu dünyada yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Chihiro ailesini kaybetmiştir ve babasını bulmak için büyük bir maceraya atılacaktır.
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