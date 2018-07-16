KPSS ÖABT sınavına katılacak olan adaylar sınavın tarihini heyecanla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için geri sayım başladı. MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? 2018 KPSS ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2018 KPSS ÖABT sınav tarihi...

2018 KPSS ÖABT NE ZAMAN?

10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurusu alınan 2018 KPSS ÖABT sınavı 5 Ağustos 2018 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve sınav 75 dakika sürecek.

Bu sınavın sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖABT SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT'ye katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Fakat ÖSYM'nin resmi internet sitesine sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak diğer sınavlara bakacak olursan, KPSS ÖABT sınav yerlerinin sınavdan 1-2 hafta öncesinde açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖABT SINAV ALANLARI NELER?

1) Türkçe

2) İlköğretim Matemat ik

3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

4) Sosyal Bilgiler

5) Türk Dili ve Edebiyatı

6) Tarih

7) Coğrafya

8) Matematik (Lise)

9) Fizik

10) Kimya

11) Biyoloji

12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13) Yabancı Dil (İngilizce)

14) Rehber Öğretmen

15) Sınıf Öğretmenliği

16) Okul Öncesi Öğretmenliği