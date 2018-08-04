Öğretmen adayları tarafından heyecanla beklenen KPSS ÖABT sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan KPSS sınavından sonra adaylar, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına girecekler. Peki 2018 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS ÖABT sınavı 5 Ağustos Pazar günü(yarın) saat 10.15'de, ÖSYM'nin belirlediği sınav binalarında yapılacak. Adaylara sınavda 75 dakika verilecek ve sınav sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenip, belgenin renkli veya siyah beyaz çıktısını sınav sırasında yanlarında bulundurmak zorundalar.

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2018-KPSS LİSANS SINAVININ ÖABT OTURUMUNA KATILMAK ZORUNLU MUDUR?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

SINAV BİNASINA EN GEÇ SAAT KAÇTA GİRİLEBİLİR?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sınav sonuçları diğer KPSS lisans sınavlarıyla birlikte 31 Ağustos'ta ÖSYM tarafından ilan edilecek.

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