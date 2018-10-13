KYK 7.YEDEK YURT BAŞVURU SONUÇLARINI AÇIKLADI

2018 KYK 7. yedek yurt yerleştirme sonuçlarını resmi sitesinden açıkladı. KYK yurt yedek sonuçları her perşembe ve her pazartesi günü otomatik olarak öğrencilerle paylaşılıyor. KYK başvuru sonuçları kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden sorgulanıyor. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

KYK 7.YEDEK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİDEN YAPILACAK

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül'den itibaren yurtlarda kalabilecek.

Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekecek. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrenciye ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2018 -2019 Öğretim döneminde öğrencilerin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt yatak ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 160-265 TL arasındadır. Ayrıca K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

KYK Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilecek. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınacak. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilecek. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenmiş olacaktır.

BAKANLAR KURULU "ÖĞRENCİLERDE YAZ ÜCRETLERİ ALINMAYACAK"

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, KYK tarafından işletilen öğrenci yurtlarında temmuz ve ağustos aylarında fiilen barınmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Söz konusu karar, Gençlik ve Spor Bakanlığının 14 Haziran tarihli yazısı üzerine alındı.

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