2018 sonbahar-kış sezonunun makyaj trendleri

15.11.2018 - 12:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kişisel Gelişim Danışmanı ve Renk Uzmanı Hilal İnan, sonbahar-kış koleksiyonlarında öne çıkan makyaj renklerini anlattı. 2018 sonbahar-kış sezonunun makyaj trendlerine baktığımızda altın rengi farlar, lacivert ağırlıkta dumanlı göz makyajı öne çıkıyor!

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Makyajda her sezon yeni renkler ve yeni bir tarz belirleniyor. Cesur oluyor genellikle ve iddialı tabii… Bizler kendimize nasıl uygulayacağımızı ise deneyerek buluyoruz.

Her zaman modayı birebir uygulamaktan yana olmadığımı söylerim. Giyimde olduğu gibi makyajda da bana göre kendimiz için doğru olanı bulmak önemli…

RENKLERİN DANSINI YÜZÜNÜZDE HİSSEDİN

Renkleri birlikte kullanmak renklerin dansını yüzünüzde hissetmek çok önemli… Göz makyajında bir süredir vazgeçtiğimiz, kullananları fazla klasik olarak değerlendirdiğimiz mavi bu sezonda ön planda…

Mavinin derin ve koyu renklerinin gözde yarattığı etki gizem ve derinlik. Son yıllarda smokey eyes modası ile kurşuni gri ya da siyah far yerine koyu maviyi tercih edebilirsiniz.

Gözbebeğinizin altında göz kapağının ortasına altın rengi far dokunuşu ise bakışların anlamını vurgulayacaktır.

Fuşya ve mor far birlikteliği gözde modern bir yaratım ortaya çıkarıyor, eyelinerla bütünleşmesi de önemli. Bu tür bir makyaj iddialı geliyorsa size tonu hafifletebilirsiniz. Farklı bir yansıma olacaktır.

GÖKKUŞAĞI GÖZLER DÖNDÜ

Gözlerde gökkuşağı renklerinin kullanıldığı dönem geri döndü. Bu sezon da kullanabilirsiniz. Genç ve iddialı bir görünüm için etkili bir uygulama…

Sonbahar renkleri ile bakır tonunu özellikle saç renginiz bu renge paralelse kullanmanızı öneririm. Bakır rengi far ile altın rengi eyeliner uygulaması trendy olmanız için vazgeçilmez bir ürün…

KIYAFETLERLE RUJU EŞLEŞTİRMEYİN

Ruj kullanımında kıyafete göre kullanım kuralını unutun. Pembe bluz pembe ruj, kırmızı elbise kırmızı ruj uygulamasını önermiyorum. Göz makyajında iddialı bir uygulama dudakta nüde renklerin tercih edilmesini gerektirir. Kırmızı rujlar, özellikle koyu kırmızı rujların kullanımı devam ederken fuşya rujlar da kullanılıyor. Önemli olan cilt pigment yapınız soğuksa soğuk tonları, sıcaksa sıcak tonları kullanmanız.

FARKLI RENKTELİ EYELİNER'LARA YÖNELEBİLİRSİNİZ

Eyelinersız olmaz… Siyah, beyaz, altın rengi eyeliner kullanımına devam ediyoruz. Beyaz bana göre değil diyorsanız, ama yine de kullanmak istiyorsanız çok ince bir hat göz kapağına uygular, üzerine ince bir siyah eyeliner uygulaması yapabilirsiniz.

Makyajda önemli olan kendinizi iyi hissetmeniz. Trendy olmak için renklerinizin, tarzınızın dışına çıkmayın. Kendinizi hangi sıfatlarla tanımlıyorsanız o paralelde olun. Örneğin kendinizi “sade” olarak tanımlıyorsanız neon bir far uygulaması yapmanızı önermiyorum.

Sizin için en güzel renklerle “renkli” bir sonbahar kış mevsimi geçirmeniz dileğiyle…

SONBAHAR-KIŞ KOLEKSİYONLARINDA ÖNE ÇIKAN RENKLER!

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