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2018 üniversite taban puanları ve tavan puanları yayımlanmadı! Başarı sıralaması ne zaman yayımlanacak?

2018 üniversite taban puanları ve tavan puanları henüz yayımlanmadı. Milyonlarca üniversite hayali kuran adaylar, 2018 üniversite taban puanları ve tavan puanlarını ÖSYM'nin ne zaman yayımlayacağını merak ediyorlar. ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan üniversite taban puanları ve tavan puanlar 2017 yılına ait. 2018 yılı tercihlerden sonra belli olması bekleniyor.

01.08.2018 - 15:17 | Güncelleme:

Milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerine hazırlanıyor. Hangi üniversiteye tercih yapacağını belirlemek isteyen adaylar, üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. ÖSYM 2017 yılı üniversitelere göre taban ve tavan puanları yayımlamıştı. Bu sene ilk defa TYT ile alınacak olan üniversiteler için taban ve tavan puanlar henüz belli değil. 

ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYIMLADI

2018-YKS tercih işlemleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar,2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (1 Ağustos 2018)

 

2018 üniversite taban ve tavan puanları ise seneye belli olacak. Adaylar 2017 puanlarına göre hareket ederek tercihte bulunacaklar. Bu puanlara en kolay ulaşmanın yolu ise YÖK ATLAS hizmeti. YÖK'ün adaylara sunduğu hizmette tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2017

ÖSYM'nin 2017 kılavuzunda yer alan bilgiye göre, il il üniversitelerin tavan puanları yer alıyor.

En Küçük ve En Büyük Puanlar - 1

En Küçük ve En Büyük Puanlar - 2

YKS TERCİHLERİ ÖNCESİ MERAK EDİLEN BAZI SORULAR

2017 yılında bir üniversiteye yerleştim fakat gitmedim, OBP puanımda düşme olur mu?

2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülür.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek midir?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam etmektedir.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabilir?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacaktır.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için başarı sıralaması şartı nedir?

2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

YÖK ATLAS İLE NELER YAPILABİLİR? (TERCİH ROBOTU)

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı…

Son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı…

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