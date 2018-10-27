2018 yılının en iyi astronomi fotoğrafları belli oldu

Greenwich Gözlemevi'nin düzenlediği "Yılın Astronomi Fotoğrafçısı" yarışmasının kazananları belli oldu. Jüri üyeleri "İnsanlar ve Uzay", "Auroralar, "Galaksiler", "Ay" ve Güneş" ve daha pek çok kategoriden en iyi fotoğrafları belirledi. 4 bin 200 fotoğraf arasından seçilen 2018 yılının en iyi astronomi fotoğrafları arasında birinci seçilen Brad Goldpaint, 10 bin sterlinlik para ödülünün sahibi oldu. İşte kazananlar...