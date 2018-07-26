Üç oturumdan oluşan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, 31 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınava giren adaylar tercihlerini yapmak için gün sayıyor. Peki, 2018 YKS tercihler ne zaman? TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
- TYT puanı ve başarı sırası
- varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacak. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmakta olup Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılabilinecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçları ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra adaylar, tercih listelerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında oluşturacak ve ÖSYM tarafından tercih süreci başladığında, 2018 yılı tercih kılavuzu da yayınlanmış olacak. Adaylar tercih kılavuzundaki yükseköğretim programları arasında tercihlerini yapacaklar. Tercih listeleri oluşturulduktan sonra adaylar, puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirilecek. İlk tercih işlemi sonucunda boş kalan kontenjanlara isteyen öğrenciler tekrar tercih yaparak başvuru yapabilecekler. Öğrenciler en fazla 24 tercih yapabilecek.
2018-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNA NASIL ERİŞİLEBİLİNECEK?
2018-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacak. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak. Adaylar kılavuza http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.
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