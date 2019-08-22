Transfer dönemi ne zaman bitecek? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Transfer döneminde sona yaklaşırken Süper Lig takımları kadrolarına son takviyeleri yapıyor. Peki TFF'den açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...

2019 - 2020 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 futbol sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.

Buna göre 2019-2020 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı ve 2 Eylül tarihinde bitecek.

2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.