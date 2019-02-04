2019 AGİ ücreti ne kadar oldu? Soruları şu an en sık araştırılan konulardan birisi oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından AGİ yani Asgari Geçim İndirim Ücretlerine de zam gelmiş oldu. Peki, Bekar, evli ve çocuklu bireylere AGİ kaç lira yatacak?



2019 AGİ ÜCRETLERİ

2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL

Evli eşi çalışmayan 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan bir çocuklu ise 259 TL oldu.

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ NEDİR?

AGİ’nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ’yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

AGİ HESAPLAMA İŞLEMİ

AGİ, geçerli sayılan asgari ücret üzerinden yıllık brüt tutarına yıllık;

-İşçi için yüzde elli,

-Eşi için yüzde on, (eşi çalışmıyor ise)

-Çocuk başına yüzde yedi buçuk indirim (ilk iki çocukta uygulanan yüzde daha fazladır) uygulanır. Bulunan gelir 12’ye bölünür. Her ay ödenir.