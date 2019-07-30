Binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisinin beklediği üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi öğrenciler gözlerini önce soru ve cevapların yayımlanmasına ardından da sonuçlara çevirdi. Peki AÖF üç ders sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF üç ders sınavı ile ilgili merak edilenler...

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF üç ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgi verilmedi. Ancak, her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına girmeyen veya giremeyen öğrenciler için mezeret sınavı yapılmayacağı duyuruldu.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

2019 AÖF üç ders sınavının soru ve cevapları yayımlandı. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin ekampüs sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle soru ve cevaplara ulaşabilecekler.

2019 AÖF ÜÇ DERS SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, sınavların açıklandığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde sınav sonucuna itiraz edebilirler. Üç iş günü içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.