Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6-7 Temmuz tarihlerinde yapılan AÖL 3. dönem sınavlarının ardından öğrenciler merakla sonuçları bekliyor. Peki AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yeni kayıt dönemi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

2019 AÖL 3. DÖNEM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. Dönem sınav soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. MEB'in takvimine göre AÖL sınav sonuçları 1 Ağustos 2019'da açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın https://aol.meb.gov.tr/ internet sitesinden duyurulacak. Sınav sonucu mezun olamayan adayların bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini yapması zorunlu olacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kağıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması durumunda mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

AÖL’ün iş takvimine göre,