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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursuluk Sınavı diğer adıyla İOKBS, 2019 yılı için sınav tarihi belli oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin yapacağı başvurular e-okul üzerinden gerçekleşebilecek. Peki,2019 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı (İOKBS) başvurusu nasıl yapılır?
BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Sınav başvurusu; 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında olacak. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacaktır.
Sınav giriş belgeleri 17 Mayıs 2019'da yayımlanacak. Sınav 2 Haziran saat 10:00'da yapılacak. Sonuçlar ise 22 Temmuz 2019'da yayımlanacak.
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacak.
SINAV BAŞVURUSU HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?
Öğrencinin,
a. e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
b. Elektronik ortamda okul müdürlüğü başvurusunu onaylamamışsa,
c. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,
ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse, Başvuru geçersiz sayılır.
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