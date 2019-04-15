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2019 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

Giriş: 15.04.2019 - 17:14 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

ABD California eyaletinin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2019 başladı. İddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Coachella Festivali'nde bu yıl tercih edilen kıyafetler ise hayal kırıklığı yaşattı...

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    Her yıl ABD Californiya eyaletinin Riverside şehrindeki, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2019'un ilk haftası sona erdi. Dev organizasyona, Türkiye ve dünyadan pek çok isim akın etti. 2019 Coachella Festivali'ne Kendall Jenner, Gigi Hadid, Kylie Jenner, Hailey Baldwin, Victoria’s Secret melekleri, Brooklyn Beckham ve sevgilisi Hana Cross gibi isimler katıldı. Türkiye’den de Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı festivalde boy gösterdi. Festivalde bu yıl abartılı kombinler, transparan elbiseler ve bol aksesuarlar yerini sadeliğe bıraktı. Her yıl moda şovundan farksız olan festival bu yıl kombinleriyle pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. İşte festivalden kameralara yansıyanlar...

    Shanina Shaik ve DJ Rukus

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    Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı

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    Nazlı Kayı

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    Tammy Hembrow

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    Gigi Hadid 

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    Gigi Hadid 

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    Madison Beer

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    Paris Hilton

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    Elsa Hosk

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    Lais Ribeiro

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    Kylie Jenner

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    Shay Mitchell

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    Olivia Culpo

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    Kendall Jenner ve Hailey Bieber

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    Nazlı Kayı

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    Brooklyn Beckham ve sevgilisi Hanna Cross

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    Romee Strijd

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    Bella Thorne

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    Alessandra Ambrosio

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    Winnie Harlow

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