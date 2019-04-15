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Her yıl ABD Californiya eyaletinin Riverside şehrindeki, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2019'un ilk haftası sona erdi. Dev organizasyona, Türkiye ve dünyadan pek çok isim akın etti. 2019 Coachella Festivali'ne Kendall Jenner, Gigi Hadid, Kylie Jenner, Hailey Baldwin, Victoria’s Secret melekleri, Brooklyn Beckham ve sevgilisi Hana Cross gibi isimler katıldı. Türkiye’den de Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı festivalde boy gösterdi. Festivalde bu yıl abartılı kombinler, transparan elbiseler ve bol aksesuarlar yerini sadeliğe bıraktı. Her yıl moda şovundan farksız olan festival bu yıl kombinleriyle pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. İşte festivalden kameralara yansıyanlar...

Shanina Shaik ve DJ Rukus