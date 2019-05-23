FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Çin'in ev sahipliği yapacağı organizasyonun şampiyonluk kupası, başkent Pekin'de düzenlenen törenle dünya turuna başladı. Törene, FIBA ve Çin 2019 Organizasyon Komitesi yetkililerinin yanı sıra turnuvanın küresel elçilerinden Yao Ming de katıldı.



Basketbolun mucidi Kanadalı James Naismith'in adının verildiği kupa, tüm kıtalarda 24 ülkeyi gezecek ve gittiği şehirlerde sergilenecek. Naismith Kupası, dünya turu kapsamında 25 Haziran’da İstanbul’a da uğrayacak.

Türkiye Milli Takımı, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 18. Basketbol Dünya Kupası E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek.