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2019 Resmi tatil günleri: 2019 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

2019 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2018 senesinin son aylarını yaşarken vatandaşlar gelecek senenin resmi tatil günlerini öğrenmek istiyor. Peki, 2019 yılında resmi tatiller nasıl olacak? 2019 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte 2019 resmi tatil takvimi...

01.10.2018 - 11:32 | Güncelleme:

Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2018 senesinde genel olarak haftasonuna denk gelmesi nedeni ile vatandaşları üzmüştü. 2018 yılının son aylarını yaşarken vatandaşlar 2019 senesinde resmi tatillerin hangi güne denk geleceğini araştırıyor. İşte 2019 resmi tatil günleri...

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

 2019
01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün)
07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün)
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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