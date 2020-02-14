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2019'da 18 yıl sonra cari fazla verildi

Merkez Bankası 2019 Aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre aralık ayında 2 milyar 798 milyon dolar cari açık verilirken, 2019 yılında 1 milyar 674 milyon dolar cari fazla verildi. Böylece 2001'den bu yana ilk kez cari fazla verildi

cari fazla
HABERTURK.COM

Merkez Bankası 2019 Aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre aralık ayında 2 milyar 798 milyon dolar cari açık verilirken, 2019 yılında beklentilere paralel bir şekilde 1 milyar 674 milyon dolar cari fazla verildi. 

Böylece 2001'deki 3 milyar 760 milyon dolarlık fazladan bu yana ilk kez, bir yıl cari fazlayla kapatılmış oldu. 

Yıllara göre cari işlemler hesabı (milyon dolar):

Yıl Açık/Fazla
2000-9.920
20013.760
2002-626
2003-7.554
2004-14.198
2005-20.980
2006-31.168
2007-36.949
2008-39.425
2009-11.358
2010-44.616
2011-74.402
2012-47.963
2013-64.302
2014-44.947
2015-32.363
2016-31.529
2017-46.592
2018-28.261
20191.674

Aralıkta cari açık geçen yılın aralık ayına göre 1.7 milyar dolar yükseldi. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2.1 milyar dolar artarak 3.4 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

 

871 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ 

Bu dönemde portföy yatırımlarında 871 milyon dolar  tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 89 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 12 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

 

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