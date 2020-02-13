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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2019 Aralık Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 yükseldi. Bu, 2018 Şubat ayından (yüzde 9.5) bu yana yaşanan en hızlı yükseliş oldu. Ayrıca yüzde 6.5-7'lik beklenti de aşıldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1.9

Sanayi üretimi aylık yüzde 1.9 arttı. Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.8 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,5 arttı.

Sanayi üretim verisi büyümenin öncü verisi olarak kabul ediliyor.