2019'da Boğa burcunu neler bekliyor?

Acısıyla tatlısıyla bir yılı tamamlıyoruz. 2018'i geride bırakmamıza günler kaldı. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarına Boğa ile devam ediyor. İşte 2019 Boğa burcu yorumu...
1
1|30
Bu yıl bireysellik, kendini tanıma ve kimliğini geliştirmek konularına yoğunlaşacaksınız. Maddi konfor arayışınız ve güvenli alan yaratma ihtiyacınız artarken, yenilenme arzularınız önemli değişiklikler yapmanızı sağlayacak. Kaynak yaratmak, üretmek ve bireysel çalışmak, yetenekleri kullanmak önemli hale geliyor.
2
2|30
Dogmatik, haz vermeyen ilişkilerden, sosyal çevreden ve hedeflerden uzaklaşıyorsunuz. Değişmez sandığınız rutinleriniz dönüşüyor. Deneyim alanlarınız gelişirken, yeni yerler keşfedebilirsiniz. Bulunduğunuz koşullardan çıkıp denenmemiş alanlara yönelirken, ilişkilere bakış açınız da dönüşecek.
3
3|30
Seyahat arzunuz, taşınma ihtiyaçlarınız olası. Temel amacınız kendiniz, üretim biçiminiz, özgürlük ihtiyacınız olacak. Sizi sınırlamak isteyen insanlara karşı tepkisel olabilirsiniz. Sürekli karar değiştirmek, yönsüzlük ve özgünlük adına fanatik tavırlardan kaçınmak faydalı olacak.
4
4|30
Bireyselliğin hazlarını yaşarken, sorumlulukları hatırlamak durumunda kalacaksınız. Dengeyi korumak önemli bu yıl önemli hale geliyor. Kaynaklarınız yenilenirken gelir artışı yaşayabilirsiniz. Bir yandan aile ve yuva kurmak, çocuk sahibi olmak diğer yandan tamamiyle bireysel olmak isteyebilirsiniz.
5
5|30
Karşıtlıklar sene boyunca hakim olabilir. Yurtdışı imkanları, ulusararası işler gelişebilir. İş seyahatleri artabilir. Başka ülkelere yerleşme arzunuz ve bu konudaki bakış açınız değişebilir. Senenin imkanlarında faydalanmak için akışta olmak, hedef koyup ilerlemek önemli.
6
6|30
SAĞLIK: Vücut ısınızda ani artış olası gözüküyor. Hormonlar, yumurtalıklar ve ciltte hassasiyetler olabilir. Diyabet, hipoglisemi oluşabilir. Kadınlarda menustrasyon düzensizliği görülebilir. İdrar yolları, böbrekler ve boğazda hassasiyetler gelişebilir. Çocuk yapma arzunuz bu yıl artabilir.
7
7|30
1 Ocak- 14 Şubat: Öfkeli tutumlar, stres artabilir. Sebepsiz ağrılar ve sağlık sorunları, kronik hastalıklar sizi meşgul edebilir.
14 Eylül- 9 Ekim: Sağlık sorunlarında düzelme, enerjide artış olası.
5 Ekim - 19 Kasım: Sağlık sorunları, hormonal sıkıntılar yaşanabilir. Sıvı tüketimini artırın. Böbreklerde hassasiyet olabilir.
9
9|30
EĞİTİM /BECERİLER/HEDEFLER: Ay Düğümleri kendinizi yenilemek için imkanlar tanıyor. Uzmanlık gerektiren, geçmişten gelen eğitimleri tamamlama zorunluluğunuz olası. Size katkı sağlamayan hedefleri bırakıp önemli değişiklikler yapacaksınız.
10
10|30
Hedeflerinizi yenilerken aile ve yuva kavramı, güvenli alan ihtiyacı ile özgürlük arzunuz çatışabilir. Yakın çevrede bulunmak, iletişim becerilerinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Ticari konularda aile ortaklıkları gelişebilir. Mart ayı ile birlikte karalılığınız artıyor. El becerisine dayalı eğitimler alabilir ve eğitim verebilirsiniz.
11
11|30
15 Mayıs-10 Haziran: Yenilenme arzunuz ve talihiniz artıyor. Hedefleri gözden geçirip kendinizi yenileyebilirsiniz.
12
12|30
AŞK/ İLİŞKİLER/ EVLİLİK: Mart ayından sonra eş partner ilişkilerinde hareket artabilir. Bu yıl aile yuva kurma arzularınız artarken bu konuda imkanlarınız olabilir. Sosyal çevrede yeni ilişkiler, yeni grup arayışınız söz konusu.
13
13|30
Ruhsal öğretilere, mistik konulara yoğunlaşmış arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Platonik aşklar, gizli ilişkiler gelişebilir. Beraberliklerinizde özgürlük ve heyecan arayışınız artabilir. Romantik arzularda artış söz konusu.
14
14|30
27 Mart-20 Nisan: Platonik aşklar olası. Sosyal çevrenizde sizi memnun eden olaylar gelişebilir.
2 Temmuz-18 Ağustos: Anne, yuva aileniz konularında gelişmeler olabilir. Kariyer beklentileriniz, yeni anlaşmalar gelişebilir. Ev, arsa, araç alım satımı olabilir. Aileden gelen taşınmazlarla ilgili gelişme olabilir.
19 Ağustos-4 Ekim: Sosyal hedefleri dönüştürmeye sebep olan olaylar gelişebilir. Arkadaşlarınızla iş konulu çatışmalar yaşanabilir. Romantik konular, çocuklar alanında gelişmeler yaşanırken, düşündüğünzüden fazla çaba sarfetmeniz gerekebilir. Hazırlıksız ayrılıklar olabilir. El becerisine dayalı işlerde hızlı çalışma ve verim söz konusu.
16
16|30
17 Mayıs-1 Temmuz: Ailevi, yakın çevre, kardeşler konularında hassasiyetler, inatlaşmalar yaşanabilir. Taşınma söz konusu olabilir. Plansız gelişen işler ve uğraşlar nedeniyle duygu durumunuz bozulabilir. Bu dönemde önyargıdan uzak durmalı, tarafsızlığınızı korumalısınız.
17
17|30
20 Kasım- Ocak 2020: Eş, partner ilişkiler alanınızda hareket yaşanabilir. Yakın çevrenin etkin olduğu durumlara tabi olabilirsiniz. Sizi harekete geçirecek ve dönüşüm yaratacak ilişkiler başlayabilir. Eğitim konularında başlangıçlar olabilir, kendinizle ilgili hedefleri yenileyebilirsiniz.
18
18|30
KARİYER /İŞ /PARA: Maddi kaynaklarla birlikte harcamalarda sene boyunca artış var. Eş, partner geliri artabilir, miras konularında gelişmeler yaşanabilir. Yenilenme, yeni işlere başlama arzunuz yüksek. Hayatınızı profesyonel bir sistem içinde geçiriyorsanız bireysel çalışmak isteyebilirsiniz.
19
19|30
İş ve kariyer hedefleriniz sene boyunca dönüşümden geçiyor. Toplumun taleplerinin dışında, yeteneklerinizi kullanacağınız kariyer değişiklikleri olabilir. İş yüzünden taşınmak durumunda kalabilirsiniz. Ailenizden uzakta çalışacağınız koşullar gelişirken, seyahatlerde artış olabilir.
20
20|30
1 Ocak- 14 Şubat: İş planları, iş yeridne öfkeli tutumlar, iş değişitrme arzunuz olası.
15 Şubat-31 Mart: Sizi harekete geçiren olaylar olabilir. Gücünüzü kullanacağınız atılım içinde olacağınız bir süreç. Karar alıp uygulamak mümkün olacaktır. İlişkilerde girişimci davranabilir, yeni işlere başlayabilirsiniz.
21
21|30
1 Nisan-16 Mayıs: Harcamalarınızın artacağı bir dönemdesiniz. Plansız işler gelişebilir. Tartışmalar içinde bulunabilirsiniz. Bilgiyi esirgeyen, yaşam akışınıza ve üretmenize engel olan insanlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Üretim biçiminiz ve kaynaklarınızı yenilemeniz gerekebilir.
14 Eylül- 9 Ekim: İş yerinde düzenlemeler, yeni başlangıçlar olası.
5 Ekim-19 Kasım: İş yerinde çatışmalar, günlük işlerde ekstra çaba söz konusu. Planlı davranmak istesenizde olayların seyrii beklenen dışında gelişebilir.
20 Kasım- Ocak 2020: Sözleşme veya anlaşma imzalayabilirsiniz. Yeni işlere başlangıç olası.
23
23|30
RETRO GEZEGENLER ve ETKİLERİ
MERKÜR
5 Mart-28 Mart: İşten gelen kazanç, sosyal konular, gruplar ve organizasyonlarda aksamalar yaşanabilir. Sosyal çevrede dedikodudan kaçınmak faydalı olur. Bu süreçte hedefsiz ve yönsüz davranışlar öne çıkar. Kendinizi bulunduğunuz ortamlara ait hissedemeyebilirsiniz. Hedefleri gözden geçirmek ve kurban bilinciyle hareket etmemek önemlidir.
24
24|30
7 Temmuz-1 Ağustos: Ailevi konularda yanlış anlaşılmalar olabilir. Aile içinde küslükler, tartışmalar, geçmişten gelen sorunları gün yüzüne çıkarabilir. Kariyer kararlarınız değişebilir. Ani değişim ihtiyacı içinde olurken, imkanları yanlış anlayabilir ya da beklentiyi yüksek tutabilirsiniz.
25
25|30
31 Ekim-20 Kasım: İlişkiler, eş, partner konuları, anlaşma ve sözleşmelerle ilgili dikkatli olunması gereken bir zaman dilimi. İlişkilerde gözden geçirmeler yaşanabilir. Küslükler, aşırı bağlanma sorunlarınızla yüzleşeceğiniz olaylar gelişebilir.
26
26|30
JÜPİTER
10 Nisan-11 Ağustos: Ortak gelirler, miras, harcamalar konularında bekleme dönemine girebilirsiniz. Bu döneme kadar kaynakları iyi kullanmak önemli. Akışın tersine gider, tasarruf yerine lüks harcamaları artırırsanız borçlanmalar olası.
27
27|30
SATÜRN
30 Nisan-18 Eylül: Hukuki konular, gelenekler, uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, yükseköğrenim, üniversite konularında kararları gözden geçireceğiniz, sorumlulukları hatırlatan olaylar, kısıtlanmalar yaşanabilir. Taşınma, iş veya pozisyon değişikliği planlıyorsanız süreç uzayabilir.
28
28|30
URANÜS
12 Ağustos-1 Ocak 2020: Özgürlük arzunuz artarken kısıtlanabilirsiniz. Kendinize dürüst ve adil olmalısınız. Kaynak kullanımı, ilişkiler alanında sorunlar olabilir. Denenmemişi deneme ve arzularınızı gözden geçirmek için fırsatlarınız olabilir.
21 Haziran-27 Kasım: Ertelenmiş hayalleri gündeme getiren olaylar veya kişiler olabilir. Bu dönemde muhakeme yeteneğinizin duygulardan çok mantığa dayalı olmasına dikkat etmelisiniz.
30
30|30
PLÜTON
24 Nisan-3 Ekim: Dünya görüşünüzü dönüştürecek önemli olaylar yaşanabilir. Kollektif hedefleri, aidietleri gözden geçirebilirsiniz. Yeni eğitimler ve uzmanlık konularında ihtiyaçlar belirebilir. Süren eğitimlerde koşullar zorlaşabilir. Uzmanlık gerektiren eğitimleri bu dönemden önce planlamak ve başlamak faydalı olur.
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