2019 yılı YKS başvuru sürecinde son gün yaklaşıyor. YKS başvuru işlemlerini kaçıran üniversite adayları için ÖSYM ek süre tanıdı. YKS sınavı için başvuru işlemlerini yapacak adaylar aynı gün belirtilen banka hesabına sınav ücretini yatırması gerekecek. Peki, 2019 YKS geç başvurusu ne zaman bitiyor? YKS ücretleri yatırma işlemi nasıl yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite sınavına girecek adaylar için YKS geç başvuruları 19 Mart 2019 tarihinde sona erecek.

YKS GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 19 Mart tarihinde başlayacak olan geç başvuru kapsamında TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 75 TL ücret ödeyecek.

2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS Yerleştirmede

Kullanmak İsteyenler İçin 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde

yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)