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2019 YKS tercih kılavuzu yayında! Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu - ÖSYM tercihleri ne zaman?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite tercihi yapacak adaylar YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına göre hareket edecek. İşte ÖSYM üniversite tercih kılavuzu 2019

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Merakla ve heyecanla beklenen 2019 YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Adaylar YKS tercih kılavuzunda yer alan adımlara göre tercihlerini yapacak. Merkezi tercihlerden sonra ek yerleştirme işlemleri başlayacak. Adaylar üniversite için ikinci bir şans deneyecek. İşte YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

YSK tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesi osym.gov.tr üzerinden yayınlandı. Adaylar kılavuza göre 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

ÖSYM'DEN TERCİH UYARISI

Üniversite adaylarına ÖSYM'den tercih uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre;  Adaylar "ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır."

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

2019-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2019-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

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