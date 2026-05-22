22 Mayıs 2026 maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbol tutkunları, günün maç programını merak ederken 22 Mayıs 2026 tarihine ait fikstür de netleşti. Açıklanan programa göre hem yerel liglerde hem de uluslararası arenada birbirinden heyecanlı karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. Günün yoğun maç takvimi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte 22 Mayıs 2026 günün maç programı.
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 09:32
22 Mayıs 2026 Cuma günü futbolseverleri oldukça yoğun ve heyecan dolu bir maç programı bekliyor. Günün öne çıkan karşılaşması ise Türkiye Kupası’nda haftanın en kritik mücadelesi olan Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki maç olacak. Büyük bir ilgiyle takip edilmesi beklenen bu karşılaşma, günün en dikkat çeken randevusu konumunda. Futbol tutkunları için kaçırılmayacak bu fikstür, taraftarları şimdiden heyecanlandırmış durumda.
GÜNÜN MAÇLARI
TÜRKİYE KUPASI FİNAL
20:45 Trabzonspor-Konyaspor (ATV)
FRANSA KUPA FİNALİ
22:00 Lens-Nice (beIN Sports 3)