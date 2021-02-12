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2020-ALES/2 Sınav giriş belgesi erişime açıldı! Ertelenen ALES 2 ne zaman yapılacak? İşte sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada dikkat edilmesi gereken unsurlar açıklandı. Peki, ertelenen 2020-ALES 2 ne zaman yapılacak? İşte ALES sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

2020-ALES/2 Sınav giriş belgesi erişime açıldı! Ertelenen ALES 2 ne zaman yapılacak? İşte sorgulama ekranı

ÖSYM, başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihinde alınan ve 6 Aralık 2020'de yapılması planlanırken, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ertelenen 2020/ALES 2 sınava giriş yerleri açıklandı. Peki ertelenen ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES sınava giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ALES 2 SINAVA GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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