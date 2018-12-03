2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grupları belli oldu. Türkiye, H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti. Birinci torbadan son Dünya Şampiyonu Fransa, ikinci torbadan ise son yıllarda birçok kez karşılaştığımız İzlanda ile eşleştik. İşte EURO 2020 elemelerindeki rakiplerimiz.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI RAKİPLERİ

FRANSA

Son Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Fransa, finalde Portekiz'e uzatmalarda yediği golle yenilmiş ve kupayı kaptırmıştı. Fransızlar, Didier Deschamps yönetiminde favori olarak gösterildiği 2018 Dünya Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaştı.

Ev sahibi oldupu 1998'den sonra ikinci kez Dünya Şampiyonu olan Fransa, 2006 Dünya Kupası'nda da finale yükselmiş ancak kupayı İtalya'ya kaybetmişti.

GÖÇMENLERDEN OLUŞUYOR

20 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşayan Fransa Milli Takımı'nda sadece iki Fransız futbolcunun oynadığını, diğer isimlerin yoğunluklu olarak Afrikalı göçmenlerden oluştuğunu ortaya koydu.

Fransa Milli Takımı'nın kadrosundaki 23 oyuncudan 15'inin Afrika kökenli olması dikkati çekiyor. Milli takımın Afrika asıllı futbolcuları şu şekilde ön plana çıkıyor

Fransa'nın ilk kez Dünya Kupası'nı kazandığı 1998 yılında Paris'te dünyaya gelen ve henüz 19 yaşında Dünya Kupası'nı kaldırma şansı bulan Paris-Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, göçmen bir ailenin çocuğu. Mbappe'nin babası Kamerunlu, annesi ise Cezayirli.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da mücadele eden Paul Pogba ise Gine asıllı.

Diğer yandan yine Paris'te dünyaya gelen milli takımın orta saha futbolcusu N'Golo Kante'nin annesi ve babası Malili. Aynı şekilde Fransa'nın Troyes kentinde 1992'de hayata gözlerini açan ve Monaco'da forma giyen Djibril Sidibe de Mali asıllı.

Milli takım kadrosunda yer alan Steve Mandada, PSG'den Presnel Kimpembe ve orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ise Kongolu.

Dünya Kupası'nda Belçika'yla oynanan karşılaşmada takımını finale çıkaran golü atan Samuel Umtiti ise Kamerun doğumlu.

Kadrodaki diğer futbolculardan Benjamin Mendy Senegal, Blaise Matuidi Angola, Corentin Tolisso Togo, Thomas Lemar Guadeloupe ve Nijerya, Adil Rami Fas, Nabil Fekir ise Cezayir asıllı.

Fransa'nın Vernon kentinde 1997'de dünyaya gelen Barcelona'nın forvet oyuncusu Ousmane Dembele'nin annesi Moritanyalı, babası da Nijeryalı.

ŞAMPİYON KADRODA SADECE İKİ FRANSIZ VAR

Takımın kadrosunda Afrikalı futbolcuların yanı sıra İspanyol, İtalyan ve Portekiz asıllı futbolcular da bulunuyor. Fransa Milli Takımı'nın sadece iki Fransız futbolcusu bulunuyor. Bu isimler Benjamin Pavard ve Florian Thauvin olarak göze çarpıyor.

Atletico Madridli Lucas Hernandez İspanyol, Real Madrid'den Raphael Varane Martinik, Chelsea'de forma giyen Olivier Giroud İtalyan, kaleci Hugo Lloris ise Katalan asıllı. Bir diğer futbolcu Antoine Griezmann'ın babası Alman, annesi Portekizli. Takımın 3'üncü kalecisi Alphonse Areola da Filipinli.

Takımda aynı zamanda Djibril Sidibe, N'Golo Kante, Paul Pogba, Benjamin Mendy, Nabil Fekir, Ousmane Dembele ve Adil Rami, Müslüman kimlikleri ile öne çıkıyor.

FRANSA'YI İKİ OYUNCU TAŞIMIŞTI

Fransa'yı 2018 Dünya Kupası'nda özelikle iki hücum oyuncusu öne çıkmıştı. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe ile final maçının en iyi oyuncusu ilan edilen Atletico Madridli Antoine Griezmann, 4'er kez ağları sarsarak takımın başarısında kilit rol oynamıştı.

Futbol eleştirmenleri tarafından Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin halefi olarak gösterilen Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Mbappe, yakaladığı istatistiklerle de öne çıkmıştı.

"YENİ PELE" MBAPPE

2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan karşısında takımının 4'üncü golüne imza atan Mbappe, 19 yıl 207 gün ile Dünya Kupası tarihinde Pele'nin ardından bir final maçında gol atan en genç ikinci oyuncu olmuştu.

Son 16 turunda Arjantin'e attığı 2 gol ve yaptırdığı penaltı ile de maçın kahramanı olan Fransız forvet, 1958'de 17 yaşındayken hat-trick yapan Pele'den sonra bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan en genç oyuncu unvanını da almıştı.

İZLANDA FUTBOLU YÜKSELİŞTE

İlk olarak 1982 Dünya Kupası elemelerinde eşleştiğimiz İzlanda ile 1990 Dünya Kupası Elemeleri ve 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de karşı karşıya gelmiştik. İki ülke 20 yıl boyunca bir daha maç yapmazken 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yine karşı karşıya gelmiştik. 2018 Dünya Kupası'nda bir kez daha eşleştiğimiz İzlanda ile 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de aynı gruba düştük.

İki ülke arasında biri özel olmak üzere toplamda 11 maç yapıldı. Bu mücadelelerin 7'sinden İzlanda galibiyetle ayrılırken Türkiye sadece iki maçtan 3 puanla ayrılabildi. İki maç ise berabere bitti.

2018'DE DÜNYA KUPASI'NA İLK KEZ KATILDILAR

Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'nın önünde grubunu lider bitirip, Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarıya imza atan İzlanda Dünya Kupası'na ilk kez katılmıştı. İlk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin ile 1-1 berabere kalarak organizasyonun sürprizlerinden birine imza atmıştı. İzlanda, ikinci karşılaşmasında ise Nijerya'ya 2-0 mağlup olmuştu. İzlanda, EURO 2016'da başarıyı tekrarlayamazken gruptaki son maçında Hırvatistan'a yenilmişti.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlar ve oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren İzlanda'nın en önemli oyuncusu Gylfi Sigurdsson. Kulüp bonservis rekoruyla Everton'a transfer olan orta saha oyuncusu, elemelerde attığı 4 gol ve yaptığı asistlerle İzlanda'nın Dünya Kupası'na katılmasında en önemli katkıyı sağlamıştı.

Eleme maçlarında takımının en skorer ismi olan Sigurdsson'u 3 kez fileleri havalandıran Almanya temsilcisi Augsburglu Alfred Finnbogason takip etmişti.

Premier Lig ekibi Burnley'de istikrarlı bir sezon geçiren kanat oyuncusu Johann Gudmundsson, yüksek temposu ve etkili kullandığı iki ayağıyla ön plana çıkıyor.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalarak büyük bir başarıya imza atan İzlanda FIFA dünya sıralamasında 39. basamakta yer alıyor.

REYKJAVİK'TE GALİBİYETİMİZ YOK

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken, birinde ise berabere kaldı.

İki ülke milli takımları, Reykjavik'te üçü Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 6 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0, 2-1 ve 2-0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki müsabakayı 3-0'lık skorlarla yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.

ARNAVUTLUK

Dördüncü torbadan H Grubu'na düşen Arnavutluk, 2018 Dünya Kupası'na katılamamıştı. Christian Panucci'nin yönetimindeki Arnavutluk, 10 maçta topladığı 13 puanla grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı.

2016 Avrupa Şampiyonası'na katılarak ilk defa uluslararası büyük bir turnuvada yer alan Arnavutluk'un tarihi başarısı, turnuvanın en önemli sürprizi olarak görülmüştü.

Danimarka ve Sırbistan gibi güçlü takımların yer aldığı I Grubu'nda topladığı 14 puanla Portekiz'in ardından 2. olarak finallere kalan Arnavutluk, 2011'de göreve getirdiği İtalyan teknik adam Gianni De Biasi'nin ardından çıkışa geçmişti. Biasi yönetiminde özellikle katı savunmasıyla kalesinde zor gol gören takımlar arasına giren Arnavutluk Milli Takımı, elemelerde kalesinde sadece 5 gol görmüştü.

9 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİK

A Milli Takımımız tarihinde Arnavutluk ile 9 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 1972 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaştığımız rakibimizi 2-1'lik skorla devirmiştik.

1984 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de karşılaştığımız rakibimizi iç sahada 1-0 yenerken deplasmanda 1-1 berabere kalmıştık.

2006 Dünya Kupası elemelerine kadar Arnavutluk ile üç hazırlık maçına çıkan milliler, bir kez berabere kalırken iki maçtan ise beraberlikle ayrılmıştı. 2006 Dünya Kupası elemelerinde karşılaştığımız rakibimizi iç sahada 2-0, deplasmanda ise 1-0 mağlup etmiştik.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yı tanıyalım

Son olarak 13 Kasım 2017'de özel maçta ağırladığımız Arnavutluk'a 3-2 mağlup olmuştuk. Bugüne kadar oynanan 9 mücadelede Arnavutluk 4 galibiyet elde ederken Türkiye de sahadan 4 kez 3 puanla ayrılmıştı. İki mücadele ise berabere bitmişti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yı tanıyalım

KALESİ SAĞLAM!

Arnavutluk Milli Takımı'nın öne çıkan oyuncuları arasında Atalanta kalecisi Etrit Berisha ve Lazio'nun file bekçisi Thomas Strakosha yer alıyor. Takımın kaptanı ise Napoli'de forma giyen Elseid Hysaj takımın diğer bir yıldızı. Arsenal'de forma giyen Granit Xhaka'nın kardeşi olan Taulant Xhaka, Frebirg'ta top koşturan Amir Abrashi'nin dışında ülkemizde Göztepe'de top koşturan Sokol Cikllashi de takımın önemli oyuncularından.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yı tanıyalım

UEFA Uluslar C Ligi'nde İskoçya ve İsrail ile mücadele eden Arnavutluk, tek galibiyetini ilk maçında İsrail karşısında almıştı. Arnavutluk sonraki üç maçından da puansız ayrılmıştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yı tanıyalım

MOLDOVA

Türkiye, rakibi Moldova ile 10. kez karşı karşıya gelecek. Milliler, şimdiye dek 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere 9 kez karşılaştığı Moldova'yı 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi. İlki 1996, sonuncusu 2017'de oynanan bu maçlarda 21 gol atan milliler, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yı tanıyalım

2018 Dünya Kupası elemelerinde iki beraberlik ve 8 mağlubiyet elde eden Moldova, Rusya biletini elde edememişti. Moldova, UEFA Uluslar D Ligi'nde ise oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik ve tek mağlubiyetle 9 puan toplamıştı. Moldova'nın kadrosundaki en değerli oyuncu ise tanıdık bir yüz. Medipol Başakşehir'de top koşturan 32 yaşındaki Alexandru Epureanu, takımın en önemli futbolcusu konumunda.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yı tanıyalım

ANDORRA

2018 Dünya Kupası elemelerinde 10 maçta 4 puan toplayan, tek galibiyetini Macaristan karşısında alan Andorra UEFA Uluslar D Ligi'nde Gürcistan, Kazakistan ve Letonya ile mücadele etti. Hiç galip gelemeyen Andorra, 4 puanla son sırada yer aldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yı tanıyalım

SON OLARAK 2013'TE

Milliler, tarihinde Andorra ile iki kez karşılaştı. İki ülke A Milli Takımları arasında 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Andorra'da yapılan ilk maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı. Milliler ikinci mücadeleden ise 5-0'lık galibiyet elde etmişti.

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