        Giriş: 04.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:11
        Barış Arduç ile Gupse Özay, 2014'te birlikte rol aldıkları 'Deliha' filminin setinde tanışmış ve 2020'de de birlikteliklerini evlilikle taçlandırmışlardı. Çift, 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

        Barış Arduç, katıldığı AB Talks programında evliliği hakkında da konuştu.

        Barış Arduç; "Biz 12 yıldır beraberiz, evleneli 5 sene olmuştur. 7 yıllık bir sevgililik dönemimiz vardı. Gupse de ben de garantici insanlarız, duygularımızdan emin olma konusunda değil, hayatı paylaşmak, çocuk yapmak çok ciddi bir mesele. Her insan ister ki bunu bir defa yapayım ve doğru insanla yapayım. Evlenmek için bir acelemiz yoktu. Evlilik, çok önemli bir karar. Pandemide evde daha fazla beraber vakit geçirince karar verdik. Beraber vakit geçirmeyi sevdiğimizin en somut kanıtı oldu. Çocuk yapmayı da planladık, o durumla beraber evlenmeye karar verdik" dedi.

        Ünlü oyuncu, ayrıca; "Hayat sadece bir yerlerde partilemek değil. Eşinizle sıkılmayı da becerebilmeniz lâzım. Çiftler, evlilikte birbirlerine alan açması lâzım. Sürekli her şeyi sürekli beraber yapmanın sıkıcı olduğunu ikimiz de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        #Barış Arduç
        #gupse özay
