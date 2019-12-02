2020 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Liseden sonra üniversiteye hazırlanmak için hayal kuran binlerce öğrenci DGS sınav başvuru tarihini ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte sizler için hazırladığımız haberin detayları...

DGS sınav başvuru tarihi ne zaman?

2020-DGS sınav tarihi:

05.07.2020

2020-DGS sınav başvuru tarihi:

13.05.2020 21.05.2020

2020-DGS sınav geç başvuru tarihi:

02.06.2020

2020-DGS sınav açıklama tarihi:

29.07.2020

olarak belirlendi.

2020-DGS sınav saatleri:

Sınav Saati: 10:15

Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi : 29 Temmuz 2020

Başvuru Tarihleri: 13 ile 21 Mayıs 2020 tarihleri arası yapılacak

DGS’de; 60 Matematik, 60 Türkçe sorusu sorulmaktadır.

Toplam süre 150 dakikadır.

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.