2020 EKPSS başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden de yapabilecek. Başvurular 7 Ekim Çarşamba günü yani bugün sona erecek. Adayların sınav başvurusu sırasında HES kodu alması gerekiyor.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olup, saat 10:15'te başlayacak.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 07 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.

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EKPSS SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar, sınav ücretini, 06-08 Ekim 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatıracaklardır.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde sınava başvuracak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin “ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ”ni edinmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvuran adaylardan, sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar, 06-07 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebileceklerdir.