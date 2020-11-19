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2020-KPSS ortaöğretim sınavı günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek olan 2020-KPSS ortaöğretim sınavı için sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlüklerinin belli olduğunu duyurdu. İşte 2020-KPSS ortaöğretim sınavı için açık kalacak nüfus müdürlükleri...

2020-KPSS ortaöğretim sınavı günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belli oldu

ÖSYM, 2020-KPSS ortaöğretim sınavı esnasında açık olacak İl/İlçe nüfus müdürlüklerinin listelerini yayınlandı. 22 Kasım Perşembe günü 2020-KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan öğrenciler, sınav öncesi yaşanabilecek kimlik kartı sorununu bu nüfus müdürlükleriyle çözebilecek. İşte 2020-KPSS ortaöğretim sınavı için sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlükleri...

2020-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İÇİN AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS ortaöğretim sınavına girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 22 Kasım 2020 tarihinde 07.00-13.30 saatleri arasında ve 22 Kasım 2020 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

2020-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İÇİN AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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