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2020 LGS Mayıs ayı soruları! LGS Sayısal ve Sözel çalışma soruları kitapçığı yayında

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS Mayıs ayı çalışma soruları yayımlandı. Yeni sınav sistemine göre iki bölümden oluşacak olan LGS'de sayısal ve sözel sorular olarak öğrencilerin erişimine açıldı. Çalışma soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak sorulara yer verildi. İşte 2020 LGS Mayıs ayı çalışma soruları....

2020 LGS Mayıs ayı soruları

2020 LGS Mayıs ayı çalışma soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Mayıs ayı çalışma sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu. Sayısal ve Sözel olarak birçok test sorusu bulunuyor. İşte Mayıs ayı LGS soruları...

2020 LGS MAYIS AYI ÇALIŞMA SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik Mayıs ayı çalışma soru kitapçığını yayımladı.

Mayıs ayı LGS soruları;

• Türkçe : 10 soru

• Matematik : 10 soru

• Fen Bilimleri : 10 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 5 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 5 soru

• İngilizce : 5 soru

olarak yer alıyor.

LGS MAYIS AYI ÇALIŞMA SORULARI

LGS NE ZAMAN 2020

MEB 2019-2020 sınav takviminde LGS sınav takvimini 7 Haziran 2020 olarak belirledi.

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