LGS sınav sonuçları için geri sayıma geçildi. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 16 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, MEB ile LGS sonuçları sorgulama ekranı...

LGS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2020

MEB LGS 2020 sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz senelere baktığımızda sonuçların sabah saat 10.00'da açıklandığı görülüyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihlerinin sonuçlarının açıklandığı aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da yayınlanacak. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini de gerçekleştirebilecek. LGS tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

“COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI"

Bakan Selçuk, Covid-19 salgını kapsamında her türlü tedbirin alındığının altını çizerek şunları söyledi: “2020 yılında merkezî sınavın yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde yapılması gerekliliği nedeniyle uygulama sürecinin tümünü kapsayan sağlık önlemleri alındı. Bakanlık olarak merkezî sınava katılacak tüm öğrencilerin sınava kendi okullarında girebilmelerini sağladık. LGS kapsamında ilk kez gerçekleştirilen bu uygulama ile öğrencilerin sınav sürecine ilişkin kaygılarını azaltmaya ve sınav günü oluşabilecek fazladan hareketliliği önlemeye çalıştık. Bu karar sonrasında sınav uygulanan okul sayısı büyük bir artış gösterdi. 2019 yılında 3 bin 873 okulda uygulanan merkezî sınav, 2020 yılında 18 bin 139 okulda uygulanmış, okul sayısında beş kata yakın bir artış gerçekleşmiştir. Sağlık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sınav görevlisi sayısında da büyük bir artış gerçekleştirdik. 2019 yılındaki merkezî sınavda yaklaşık 148 bin öğretmen görev yaparken 2020 yılındaki merkezî sınavdaki görevli sayısı iki kattan fazla artarak 353 bine ulaştı.”

“SORU İPTALİ YOK"

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, şunları ilave etti: “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”