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2020 Mevlid kandili ne zaman? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren Mevlid Kandili tarihi yaklaştıkça Mevlid Kandili ile ilgili araştırmalar da çoğalıyor. Peki, 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir?

2020 Mevlid kandili ne zaman? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir?

Müslüman aleminde Sünniler, Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi Mevlid Kandili olarak kutluyor. Peki, 2020 Mevlid kandili ne zaman? Son günlerde sıkça araştırılan Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir?

2020 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi kutlanacak.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ),Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLERİ

1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı
2. Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı
4. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı
5. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilmeli
6. Bol bol tövbe edilmeli

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