2020 resmi tatilleri hangi günler? sorusu yeni yıl öncesi yapılacak seyahat planlarını netleştirmek isteyenler tarafından soruluyor. 2020 yılının ilk resmi tatili yılbaşı olan 1 Ocak ile başlıyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile sona eriyor. İşte resmi tatil günleri ve kaç gün sürecekleri...

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2020