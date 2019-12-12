2020 resmi tatilleri hangi günler? sorusu yeni yıl öncesi yapılacak seyahat planlarını netleştirmek isteyenler tarafından soruluyor. 2020 yılının ilk resmi tatili yılbaşı olan 1 Ocak ile başlıyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile sona eriyor. İşte resmi tatil günleri ve kaç gün sürecekleri...
RESMİ TATİL GÜNLERİ 2020
- 1 Ocak: Yılbaşı tatili 1 gün tatil
- 18 Ocak Sömestr: Sadece okulları kapsayan yarıyıl tatili 16 gün tatil
- 4 Nisan İkinci Ara tatil: Sadece okulları kapsayan tatil 9 gün tatil
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe gününe denk geliyor. Tatil, Cuma günü ile birleştirilirse 4 gün tatil
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 3 gün tatil
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı gününe denk geliyor. Pazartesi ile birleştirilirse 4 gün tatil
- 23 Mayıs Ramazan Bayramı: 4 gün tatil
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün tatil
- 30 Temmuz Kurban Bayramı: Arefe günü ile birlikte 5 gün tatil
- 30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazar günü, haftasonu tatiline denk geliyor.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe gününe denk geliyor. Cuma ile birleştirilirse 4 gün tatil
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