Yılbaşı günü (1 Ocak) okullar tatil mi? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? soruları, başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Miladi takvime göre her 31 Aralık yılın son günü ve her 1 Ocak yılbaşı. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte yılbaşına dair tüm detaylar...

YILBAŞI NE ZAMAN? 31 ARALIK TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Çarşamba gününden ibaret olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğunu açıkladı. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılıyor.

Mili Piyango İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "31 Aralık 2019 (2020 Yılbaşı) özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon TL'dir. Bunun dışındaki ikramiyeler ise 1 adet 8 milyon, 10 adet bir milyon, 30 adet 100 bin, 100 adet 10 bin, 200 adet 5 bin TL'dir. Ayrıca 500 adet bin TL, 10 bin adet 400 TL, 40 bin adet 300 TL, 200 bin adet 200 TL, 700 bin adet 160 TL, 2 milyon adet 80 TL, 63 teselli ikramiyesi 80 bin TL olmak üzere toplam ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 905 karşılığında 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak" denildi.

Açıklamada, tam biletin 80, yarım biletin 40, çeyrek biletin ise 20 TL olduğu belirterek, "9 Aralık 2019 çekilişinin kaldırılması nedeniyle, yılbaşı biletleri 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren satışa sunulacaktır. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.