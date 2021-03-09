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2020 YÖKDİL/2 cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM YÖKDİL cevap anahtarı görüntüle

2020 YÖKDİL cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı! 2020 YÖKDİL sınavı binlerce adayın katılımıyla ülke genelinde gerçekleşmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),2020 YÖKDİL cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu. Peki 2020 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YÖKDİL cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

2020 YÖKDİL/2 cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM YÖKDİL cevap anahtarı görüntüle

YÖKDİL sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Girmiş oldukları sınavın neticesini merak eden pek çok kişi, YÖKDİL cevap kağıtlarının ve aday cevaplarının açıklamasına kilitlenmişken ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte

YÖKDİL CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI

2020-YÖKDİL/2 cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı. ÖSYM resmi sitesinde;

"28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.20'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir." açıklamayı yapıldı.

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