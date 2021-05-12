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2021 Arefe Günü bugün mü, ne zaman? Arefe günü önemi nedir? İşte Arefe günü zikirleri

Mübarek Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kala orucunu tutan müslüman vatandaşlar arefe gününü merak ediyor. Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde olan Arefe Günü tarihi Diyanet 2021 takviminde yer alıyor. Peki 2021 Arefe Günü bugün mü, ne zaman? Arefe günü önemi nedir? İşte Arefe günü yapılacak ibadetler

2021 Arefe Günü bugün mü, ne zaman? Arefe günü önemi nedir? İşte Arefe günü zikirleri

Bu yıl Ramazan ayının son orucu tutuluyor. Üç günlük bayram öncesi Arefe günü yapılacak ibadetler ve dualar büyük önem taşıyor. Tüm islam aleminde Ramazan Bayramı hazırlıkları yapılmaya başlandı. 2021 Arefe Günü bugün mü, ne zaman? Arefe günü önemi nedir? gibi sorular ise gündemde yer alıyor. İşte Arefe gününe dair detaylar...

2021 AREFE GÜNÜ BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 12 Mayıs Çarşamba günü olacak.

Ramazan Bayramı tatili 13 Mayıs 2021 günü başlayıp 15 Mayıs 2021 günü sona erecek. Toplamda 3 gürecek. Buna göre 11 ayın sultanı Ramazan ayı 15 Mayıs günü sona erecek.

AREFE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246)

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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