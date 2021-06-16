2021'de pandemi gündemi öne çıktı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kadir Has Üniversitesi'nin hazırladığı "Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması" açıklandı. Kamuoyunun Türk dış politikasına olan bakış açısını ortaya koymak ve dış politika ile ilgili konulara yaklaşımlarını saptamak için hazırlanan çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte bin kişi ile görüşülerek hazırlanan çalışmadaki detaylar;

PANDEMİ GÜNDEMİ ÖNE ÇIKTI

Çalışmada ilk olarak güncel konulara ilgi düzeyi sorusu yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 33.8'i pandemiyi, yüzde 27.7'si insan haklarını, yüzde 26.3'ü ekonominin durumunu ve yüzde 26.6'sı da hayvan haklarına "Çok ilgiliyim" şeklinde yanıt verdi.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ HANGİSİ?

Araştırmada "Sizce bugün dünyanın en güçlü ülkesi hangisi sorusuna katılımcıların yüzde 47.9'u ABD, yüzde 15'i Çin, yüzde 13'ü Rusya, yüzde 8.7'si Japonya, yüzde 6.6'sı Hindistan, yüzde 3.8'i Almanya ve yüzde 0.9'u da Türkiye olarak yanıt verdi.

TÜRKİYE NASIL BİR ÜLKEDİR?

Çalışmada "Size göre Türkiye öncelikli olarak aşağıda sayacaklarımızdan hangisidir" sorusuna katılımcıların yüzde 40.6'sı "Avrupa ülkesidir", yüzde 19.8'i "Kendine has özellikleri olan bir ülkedir", yüzde 17'si, "Ortadoğu ülkesidir", yüzde 8.5'i "Akdeniz ülkesidir", yüzde 7.2'si "Kafkasya ülkesidir", yüzde 3.9'u "Balkan ülkesidir" ve yüzde 3'ü de "Karadeniz ülkesidir" şeklinde cevap verdi.

MAVİ VATAN NEDİR?

"Mavi Vatan ifadesini daha önce duydunuz mu" sorusuna da yanıt arandığı çalışmada katılımcıların yüzde 13.4'ü KKTC, yüzde 4'ü Akdeniz cevabını verirken, duymayanların sayısı ise yüzde 76.1 olarak açıklandı.

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?

Bu soruya da katılımcıların yüzde 23.5'i "Sınır ötesi terörle mücadele", yüzde 12.3'ü "ABD ile ilişkiler", yüzde 11.6'sı "Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikler" ve yüzde 8.3'ü de "AB ile ilişkiler" şeklinde yanıt verdi.

CB KABİNESİ DIŞ POLİTİKA DEĞERLENDİRMESİ

Çalışmada "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Dış Politika Başarı Değerlendirmesi" sorusuna da yanıt arandı. Katılımcıların yüzde 10.9'u "Kesinlikle başarılı" derken, yüzde 33.8'i "Başarılı" olarak yanıt verdi. "Ne başarılı ne başarısız" diyenlerin oranı da yüzde 36 olarak açıklandı.

TÜRKİYE'YE TEHDİT OLUŞTURAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Araştırmada "Türkiye'ye 'tehdit' oluşturan ülkeler hangileri" sorusuna da, katılımcıların yüzde 54'ü ABD, yüzde 41.8'i İsrail, yüzde 39.4'ü Ermenistan ve yüzde 38.7'si ise Yunanistan şeklinde yanıt verdi.

HANGİ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ YAPILMALI?

Öte yandan "İşbirliği yapılması gereken ülkeler" sorusuna da, katılıcıların yüzde 31.4'ü ABD, yüzde 27.8'i Rusya ve yüzde 23.4'ü de AB ülkeleri olarak yanıt verdi.

DAHA AKTİF POLİTİKA İZLENMESİ GEREKEN BÖLGELER

Çalışmada, "Sizce Türkiye’nin hangi bölgelerde daha aktif bir politika izlemesi gerektiğini karta bakarak belirtir misiniz?" sorusuna da, katıcıların yüzde 34.2'si Avrupa, yüzde 33.9'u Uzakdoğu - Çin ve yüzde 26.6'sı da Karadeniz şeklinde cevap verdi.

AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYENLER ARTTI

Araştırmada, "Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını destekliyor musunuz?" sorusuna da, katılımcıların yüzde 59.3'ü evet, yüzde 40.7'si ise hayır şeklinde yanıt verdi. Geçtiğimiz yıl bu soruya evet diyenlerin oranı yüzde 53, hayır diyenlerin oranı da yüzde 47 olarak açıklanmıştı. "Sizce Türkiye kaç yıl sonra AB’ye tam üye olabilir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 55.3'ü "hiçbir zaman" şeklinde yanıt verdi.

KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

"Sizce Kıbrıs sorunu hangi temelde çözülmelidir?" soruna da yanıt arandığı çalışmada, katılımcıların yüzde 48'i "KKTC Türkiye’ye bağlanmalı", yüzde 31'i "İki toplumlu ve iki kesimli federal bir Kıbrıs devleti kurulmalı", yüzde 27.9'u da "İki bağımsız devlet kurulmalı" cevabını verdi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ SORUN NEDİR?

Çalışmada, "Sizce Türkiye ile Yunanistan arasındaki en önemli sorunlar nelerdir?" sorusuna da katılımcıların yüzde 50.9'u "Ege adalarının silahlandırılması", yüzde 45'i "Ege’de deniz alanlarının paylaşımı", yüzde 37.3'ü "FETÖ mensuplarına ilişkin tutum" ve yüzde 37'si de "Kıbrıs Anlaşmazlığı" şeklinde yanıt verdi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

"Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türk-Amerikan ilişkilerinin ne yönde ilerleyeceğini düşünüyorsunuz?" sorusuna da yanıt arandığı çalışmada, bakış açısının değişmeye başlandığı gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl yüzde 11.3 olan "İyiye gider" diyenlerin oranı yüzde 26.7'ye yükseldi. "Kötüye gider" diyenlerin oranı da yüzde 23.9'dan yüzde 18'e düştü. "Sizce sayacaklarımdan hangisi ABD’yi, Türkiye ile ilişkileri açısından en iyi tarif eder?" sorusuna ise "Güvenilmez ülkedir" diyenlerin oranı yüzde 33.5, "Düşman ülkedir" diyenlerin oranı yüzde 19.2 ve "Stratejik Ortaktır" diyenlerin oranı da yüzde 14 olarak açıklandı.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ SORUN NEDİR?

Araştırmada, "Sizce Türkiye ile ABD arasındaki en önemli sorunlar nelerdir?" sorusuna da, katılımcıların yüzde 46.7'si "Terörle mücadelede farklılaşan yaklaşımlar", yüzde 36.3'ü "ABD kongresindeki Ermeni soykırımı iddiaları", yüzde 30.6'sı "Irak’ın geleceği konusunda farklılaşan görüşler", yüzde 29.8'i, "ABD’nin Ortadoğu’daki Kürt politikaları" ve yüzde 28.8'i de "ABD’nin PYD’ye destek vermesi" yanıtını verdi.

S-400 KURULUMUNA DESTEK ARTTI

Çalışmada, "ABD ve NATO’nun Rusya’dan silah sistemleri alımına karşı çıkmaları ve ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasını dikkate aldığınızda, Türkiye Rusya’dan aldığı S-400 füzelerinin kurulumunu yapmalı mıdır?" sorusuna da yanıt arandı. Bu soruya "Yapmalıdır" diyenlerin oranı geçtiğimiz yıl yüzde 30.1 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise bu oran yüzde 47'ye yükseldi. "Yapmamalıdır" diyenlerin oranı da yüzde 29.7'den yüzde 20.6'ye düştü.

SURİYE'YE YÖNELİK İZLENMESİ GEREKEN POLİTİKA NEDİR?

"Sizce Türkiye Suriye’ye yönelik nasıl bir politika izlemelidir?" sorusuna da yanıt arandığı çalışmada, katılımcıların yüzde 43.6'sı "Tarafsız kalmalı, herhangi bir müdahalede bulunmamalı", yüzde 20'si " Esad yönetimine karşı uluslararası yaptırımlara destek

vermeli" ve yüzde 10.6'sı da "Sadece göçmenlere yardımcı olmalıdır" şeklinde yanıt verdi. "Sizce Türkiye Suriye’nin geleceği konusunda Esad Hükümeti ile resmen görüşmeli midir?" sorusuna da katılımcıların yüzde 27'si evet, yüzde 37.3'ü de hayır şeklinde yanıt verdi.

SURİYELİ SIĞINMACILARDAN MEMNUNİYET

Araştırmada, "Ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerden ne derece memnun olduğunuzu lütfen karta bakarak belirtebilir misiniz?" sorusuna da katılımcıların yüzde 46.8'i "Memnun değilim", yüzde 22.6'sı da "Memnunum" şeklinde yanıt verdi. "Suriye’de güvenlik şartlarının sağlanması halinde Türkiye’de yerleşik Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri döneceklerini düşünüyor musunuz?" sorusuna da katılımcıların yüzde 66.3'ü hayır şeklinde cevap verdi.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

"Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyor musunuz?" sorusuna da yanıt arandığı araştırmada, katılımcıların yüzde 34.3'ü evet, yüzde 29.2'si de hayır şeklinde yanıt verdi.

'MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ' SORUSU

Öte yandan, "Sizce Türkiye Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Değiştirilmesini Talep Etmeli Midir?" sorusuna da katılımcıların yüzde 19'u evet, yüzde 38'i de hayır şeklinde yanıt verdi.