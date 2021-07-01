DGS sınav tarihi merak ediliyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler 2021 DGS sınav tarihini araştırıyor. Peki, DGS sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar...

DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin akademik takvimine göre, 2021 DGS sınavı 11 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Ancak adaylar sınav salonuna en geç saat 10.00'da girmiş olmalılar.

DGS GİRİŞ BELGESİ (SINAV YERLERİ) SORGULA

ÖSYM, yaptığı açıklamada DGS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM'nin açıklaması:

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DGS SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN



DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.