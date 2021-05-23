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2021 Eurovision birincisi kim, hangi ülke kazandı? 2021 Eurovision finali: Hangi ülke kaç puan aldı?

Tüm dünyada büyük bir coşkuyla takip edilen Eurovision şarkı yarışmasının finali dün akşam gerçekleştirildi. Bu yıl 65. kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Youtube üzerinden canlı yayın olarak izlenebildi. Dün akşamdan beri 2021 Eurovision birincisi kim, hangi ülke? sorusu gündemden düşmüyor. İşte 65. Eurovision finali: 65. Eurovision şarkı yarışmacını kim kazandı?

2021 Eurovision birincisi kim, hangi ülke kazandı? 2021 Eurovision finali: Hangi ülke kaç puan aldı?

2020 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ertelenmesinin ardından tüm dünyanın merakla beklediği 2021 Eurovision Şarkı Yarışması koronaviürüs tedbirlerine uygun olarak Mayıs ayında gerçekleşti. 2019 birincisi Hollanda'da ev sahipliği yaptığı Eurovision 2021'de 39 ülke yarıştı, büyük finali dün akşam yapıldı. Eurovision 2021, Youtube üzerinden 45 ülkede canlı yayınlandı. İşte 65. Eurovision Şarkı yarışması birincisi, finalistleri ve yarışmaya dair merak edilenler...

EUROVİSİON 2021 FİNALİSTLERİ

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision, bu yıl virüs tedbirleri altında Hollanda'da düzenlendi.

Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucunu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu. 45 ülkede canlı yayınlanan 65. Eurovision yarışması Türkiye'de "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edildi.

Her yıl, ev sahibi ülke ile birlikte ‘Büyük Beşli’ olarak tabir edilen Almanya, Britanya, Fransa, İspanya ve İtalya direkt olarak dev finale katılıyor. 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı ve bu sebeple finallere doğrudan katıldı.

İşte finale kalan 26 ülkenin tam listesi;

Güney Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Britanya, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.

2021 EUROVİSİON BİRİNCİSİ KİM, HANGİ ÜLKE?

Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.

65. EUROVİSİON FİNAL SONUÇLARI

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.

2021 EUROVİSİON HANGİ ÜLKE KAÇ PUAN?

1. İtalya 524
2. Fransa 499
3. İsviçre 432
4. İzlanda 378
5. Ukrayna 364
6. Finlandiya 301
7. Malta 255
8. Litvanya 220
9. Rusya 204
10. Yunanistan 170
11. Bulgaristan 170
12. Portekiz 153
13. Moldova 115
14. İsveç 109
15. Sırbistan 102
16. Güney Kıbrıs 94
17. İsrail 93
18. Norveç 75
19. Belçika 74
20. Azerbaycan 65
21. Arnavutluk 57
22. San Marino 50
23. Hollanda 11
24. İspanya 6
25. Almanya 3
26. Britanya 0

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