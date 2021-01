THE BEATLES: GET BACK



Yüzüklerin Efendisi serisinin usta yönetmeni Peter Jackson, müzik tarihinin efsanevi grubu The Beatles'ın öyküsünü anlatan bir belgeselle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Grubun son albümü Let It Be'nin yapım aşamasına odaklanan belgeselde Jackson, 1. Dünya Savaşı'nı anlattığı 'They Shall Not Grow Old'da kullandığı etkileyici dijital tekniği kullanıyor.