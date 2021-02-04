KPSS 2021 sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devlet memuru olmak isteyen binlerce vatandaş öğretim durumuna göre sınavlara girebilecek. ÖSYM 2021 KPSS sınav başvuru tarihlerini yayınladığı takvim ile duyurdu. İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri
2021 KPSS NE ZAMAN?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.
KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
YORUMLAR