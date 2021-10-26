KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu, Yükseköğretimde eğitim gören öğrencileri desteklemek için burs ve kredi hizmeti veriyor. Önlisans ya da Lisans fark etmeksizin eğitim süresi boyunca ödenen KYK bursları araştırılıyor. İşte KYK burs başvuru şartları ve başvuruları hakkında merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun YKS ikinci tercihleri kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili detaylar yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.