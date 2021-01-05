2021 yılı memur maaşları belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2021 yılı memur maaş zammı belirlendi. 2021 yılında memur maaşlarında geçerli olacak zam miktarının belli olmasıyla birlikte 2021 araştırma görevlisi maaşları araştırılmaya başladı. 2021 Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu?
2021 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.
|MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
|UNVAN VE DERECE
|2020 Temmuz
|2021 Ocak
|Vali
|13.818
|14835
|Genel müdür (1/4)
|13.891
|14.914
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|7.301
|7.839
|Memur (Lisans - 9/1)
|4.509
|4.841
|Öğretmen (1/4)
|5.634
|6.049
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|12.712
|13.648
|Başkomiser (3/1)
|7.296
|7.833
|Polis memuru (8/1)
|6.388
|6.859
|Uzman doktor (1/4)
|8.675
|9.314
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|5.465
|5.868
|Mühendis (1/4)
|7.452
|8.001
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|4.692
|5.038
|Araştırma görevlisi (7/1)
|7.075
|7.596
|Vaiz (1/4)
|5.854
|6.285
|Avukat (1/4)
|7.115
|7.639
|En düşük memur maaşı
|4.230
|4.542
MEMUR MAAŞLARINA TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI
Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.
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