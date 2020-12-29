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2021 MTV hesaplama ekranı - MTV hesaplama nasıl yapılır? Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi

2021 Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi için heyecanlı aramalar başladı. Yurt genelinde binlerce araç sahibini yakından ilgilendiren konuya ilişkin MTV hesaplama ekranı yayımlandı. Peki 2021 MTV hesaplama nasıl yapılır?

2021 MTV hesaplama ekranı - MTV hesaplama nasıl yapılır? Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi

MTV hesaplama işlemi sürücüler tarafından sıkça araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı onayı ile 2021 MTV ödemeleri için hesaplama tablosu yayınlandı. MTV taksitlendirme işlemleri Ocak ayı itibarıyla başlayacak. Peki, MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır? MTV 2021 oranı ne kadar oldu? Ayrıntılı şekilde haberimizde...

MTV 2021 ORANI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatları'nın ortalama fiyat artış oranını olarak açıkladığı yüzde 9.11'lik oran, yeniden değerleme oranı olarak da tescil edilmiş oldu.

Böylece, araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 9.11 olacak. Yıl başından itibaren devreye girecek yeni MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı bin 52 TL olacak.

MTV ÜCRETLERİ 2021

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc 2020 MTV: 964 lira, 2021 MTV: 1051 lira

1301-1600 cc 2020 MTV: 1678 lira, 2021 MTV: 1830 lira

1-3 yaş

1601-1800 cc 2020 MTV: 2964 lira, 2021 MTV: 3234 lira

1801-2000 cc 2020 MTV: 4670 lira, 2021 MTV: 5095 lira

4-6 yaş

0-1300 cc 2020 MTV: 672 lira, 2021 MTV: 733 lira

1301-1600 cc 2020 MTV: 1258 lira, 2021 MTV: 1372 lira

4-6 yaş

1601-1800 cc 2020 MTV: 2316 lira, 2021 MTV: 2526 lira

1801-2000 cc 2020 MTV: 3596 lira, 2021 MTV: 3923 lira

7-11 yaş

0-1300 cc 2020 MTV: 376 lira, 2021 MTV: 410 lira

1301-1600 cc 2020 MTV: 730 lira, 2021 MTV: 796 lira

7-11 yaş

1601-1800 cc 2020 MTV: 1364 lira, 2021 MTV: 1488 lira

1801-2000 cc 2020 MTV: 2114 lira, 2021 MTV: 2306 lira

2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi. 1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar 2020 MTV: 964 lira, 2021 MTV: 1051 lira

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası 2020 MTV: 1059 lira, 2021 MTV: 1155 lira

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV: 1156 lira, 2021 MTV: 1261 lira

1-3 yaş

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar 2020 MTV: 1678 lira, 2021 MTV: 1830 lira

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV’si: 2014 lira, 2021 MTV: 2197 lira

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira 2020 MTV: 3260 lira, 2021 MTV: 3557 lira

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV: 3557 lira, 2021 MTV: 3881 lira

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira 2020 MTV’si: 5136 lira, 2021 MTV: 5603 lira

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV’si: 5603 lira, 2021 MTV: 6113 lira

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